Fiscalía de Tabasco ofrece recompensa de 250 mil pesos por presunto feminicida

Recompensa ofrecida por la Fiscalía de Tabasco a quien dé información relacionada con un presunto feminicida. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) anunció una recompensa de 250 mil pesos para localizar a Edwin Santiago Hernández Mazo, señalado como responsable de provocar la muerte de Mariana “N” en Cunduacán.

El 26 de noviembre, la joven empleada de un supermercado murió tras accidentarse en su motoneta durante una persecución, luego de que su pareja la agrediera durante una fiesta en su departamento.

Aunque el hecho fue presentado como accidente, las indagatorias apuntan a que fue provocado.

El titular de la FGET, Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, informó que no había una denuncia formal y por ello no se detuvo al presunto agresor.

Sin embargo, agregó que sigue la búsqueda de testigos y mantiene abierta una investigación para capturarlo.

Amigos de la víctima aseguran que la Policía Municipal sí lo habría detenido, pero lo dejó en libertad.

La Fiscalía emitió un comunicado ofreciendo la recompensa para quien aporte datos que permitan ubicarlo.