Vinculan a proceso a cuatro policías por el asesinato de universitario en Tabasco

Protesta por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricardez, de 20 años. Foto: facebook.com/angel.rkdz.3

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un juez vinculó a proceso a los cuatro policías acusados de asesinar al universitario Rodrigo Isidro Ricardez por presuntamente no deterse en un punto de revisión la noche del 14 de noviembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los agentes enfrentan cargos por homicidio calificado por el asesinato del joven, ocurrido en una avenida de la colonia Tierra Colorada, en el municipio de Centro.

La dependencia señaló que se fijaron dos meses para la investigación complementaria.

Agregó que el juez de control de la Región Judicial Nueve ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, tras valorar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la FGE, la investigación incluye análisis de videos, extracción de información y fotogramas, así como consultas a fuentes abiertas y cerradas. Estos trabajos fueron realizados por personal de la Policía de Investigación y procesados por la Dirección de Inteligencia.

La Fiscalía añadió que también se llevaron a cabo inspecciones técnicas en el lugar de los hechos con apoyo de un equipo multidisciplinario de peritos especializados en química, criminalística, tránsito terrestre, genética, medicina forense y balística.

El día de los hechos, en un retén instalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), policías dispararon contra el estudiante de Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

El joven de 20 años perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. Al arribar los paramédicos, ya no presentaba signos vitales; tenía una herida de bala que ingresó por la parte posterior de la cabeza.