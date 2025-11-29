Ataque armado deja seis muertos en bar La Resaka de Tula, Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro). Seis muertos y el mismo número de heridos es el saldo, hasta el momento, de un ataque armado en el centro nocturno La Resaka, ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, en Tula de Allende, Hidalgo, un municipio que es parte de una disputa territorial entre grupos del crimen organizados dedicados al robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la extorsión, el narcomenudeo y el sicariato.

Con base en el informe preliminar, un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego contra quienes se encontraban ahí, sin que las víctimas sean aún identificadas.

Tras un llamado al número de emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula fue la primera en llegar al bar en la colonia El Llano y encontrar cuatro personas sin vida; asimismo, reportó que había más lesionadas por disparos de arma de fuego.

Para el momento en el que arribó la corporación local, los responsables del ataque armado habían huido, por lo que implementaron un operativo de búsqueda al que se sumaron la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) y la Guardia Nacional.

Proceso confirmó que, aunque el número de muertos en el sitio fue de cuatro, dos más que habían recibido heridas mortales por los proyectiles fallecieron posteriormente en los hospitales a los que fueron trasladados de emergencia; la última notificación de deceso fue, de esta mañana, de un paciente en estado crítico al que las autoridades ingresaron al Hospital General de Tula tras el tiroteo.

Hasta el momento, ninguna autoridad oficial ha emitido información sobre la agresión armada.

En su comparecencia del 26 de noviembre ante integrantes de la LXVI Legislatura de Hidalgo como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Salvador Cruz Neri, fue cuestionado sobre la operación del crimen organizado en el estado.

Debido a que la región de Tula ha enfrentado situaciones de alto impacto como ataques armados y homicidios con extrema violencia, el mando policial insistió en que este escenario se debe a la fragmentación del cártel de Los H y el grupo de Los Solas; anteriormente, una agrupación única liderada por Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, “El H”, detenido el 15 de marzo pasado. Tres días después, José David, hermano de “El H”, fue asesinado y, con base en la narrativa oficial, hay una pelea por el control de la zona.

Además de negar la presencia de otras agrupaciones del narcotráfico en el territorio, sostuvo ante los legisladores que han detenido a 70 integrantes de Los H y Los Solas. Asimismo, aseveró que, pese a que la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en Hidalgo, Seguridad Pública estatal no ha tenido conocimiento de su operación, y que ningún grupo les representa una amenaza.

“A nosotros no nos preocupa ninguna banda criminal. Para el estado (de Hidalgo), ninguna banda criminal es más fuerte que el estado. La seguridad pública está preparada para erradicar a cualquier banda criminal que se presente a delinquir aquí en el estado”, dijo en conferencia de prensa posterior a su comparecencia, en la que antes había mencionado que cuando Los H tenían el control único en Tula, llegaban agrupaciones criminales de otras entidades, “del Estado de México, de Michoacán, y se agarraban a muerte”, para explicar la violencia y la operación de este grupo.

Reconoció 20 objetivos prioritarios de la delincuencia por detener, al tiempo de afirmar que tienen la fuerza para inhibirlos.

La SSPH fue consultada por Proceso sobre el ataque armado en Tula, sin responder al requerimiento.

La Procuraduría General de Justicia (PGJEH) resguardó el perímetro de sitio de la agresión y el centro nocturno La Resaka, para el inicio de los peritajes y las investigaciones, además de iniciar con el levantamiento de cuerpos.