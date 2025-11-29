Búsqueda de exjefe de escoltas de Carlos Manzo se extiende a todo el país

MORELIA, Mich., (apro) .- El fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció este sábado que se giró una ficha de búsqueda a todas las fiscalías del país para dar con el paradero del exjefe de escoltas del expresidente municipal Carlos Torres Manzo Rodríguez, José Manuel Jiménez Aranda, quién se dio a la fuga tras los hechos del pasado 1 de noviembre.

A Jiménez Aranda, al igual que a los otros siete escoltas que conformaban el primer círculo de seguridad del exalcalde, se le giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado por comisión de omisión, en calidad de garante.

El coronel retirado del Ejército mexicano fue contratado por Manzo Rodríguez al inicio de su administración, en septiembre del 2024, como secretario de Seguridad de la Policía Municipal de Uruapan, pero debido a que fue denunciado por su pareja sentimental de haberla agredido, no duró ni un mes en el cargo.

Sin embargo, Carlos Manzo lo nombró su coordinador de escoltas personales y fue Jiménez Aranda quién se encargó de seleccionar a cada uno de los miembros del cuerpo de seguridad del exmunícipe; casi todos los escoltas de Carlos Manzo habían pertenecido al Ejército, provenían de otras entidades del país y estaban en retiro.

El coronel Jiménez Aranda era una de las personas de mayor confianza de Carlos Manzo y tenía acceso a los círculos familiares y sociales del exalcalde, por lo que conocía a la perfección sus rutinas.

El 1 de noviembre pasado el asesino material de Carlos Manzo, un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel, hizo tres intentos para acercarse al entonces alcalde en la celebración del Festival de las Velas, que se celebra en la Plaza de Los Mártires de Uruapan, Michoacán y fue en la tercera ocasión cuando logró acertar seis tiros en el cuerpo de la víctima.

De acuerdo a las investigaciones periciales, hubo un séptimo disparo pero este fue hecho por uno de los escoltas del exalcalde y presuntamente con la misma arma del homicida de Carlos Manzo.

Hasta el momento se desconoce si el exjefe de escoltas, José Manuel Jiménez, se encontraba presente la noche que fue ultimado Carlos Manzo.