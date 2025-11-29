Condenan menos de cinco años a individuos que transportaban más de 53 mil tabletas de fentanilo

Jorge "O" y Rafael "C", condenados a menos de cinco años por transportar más de 53 mil tabletas de fentanilo. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- Dos personas que presuntamente transportaban más de 50 mil tabletas de fentanilo y que fueron arrestadas en el municipio de Tijuana, Baja California, apenas tendrán una sentencia menor a 5 años de cárcel.

Lo anterior se desprende de la sentencia condenatoria en contra de Jorge “O” y Rafael “C”, por su responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Lo anterior lo informaron, el jueves 27 de noviembre, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Conforme a los datos generales del caso, los señalados fueron detenidos en octubre de 2024 en Tijuana, por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de dicha entidad.

“Quienes descubrieron en el asiento trasero del vehículo en el que viajaban, una bolsa de plástico que contenía 10 paquetes con un total de 53 mil 570 tabletas de fentanilo”, detallaron.

La FGR explicó que, derivado del aseguramiento de Jorge “O” y Rafael “C”, así como del narcótico y el vehículo, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Tijuana.

“En procedimiento abreviado decretó sentencia de cuatro años 11 meses y 29 días, la cual deberán purgar en el Centro de Reinserción Social de La Mesa, en Tijuana”, según informaron las autoridades respectivas.