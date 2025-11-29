Confirman que Kimberli Marisol, de 13 años, fue asesinada en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares identificaron a la estudiante de secundaria Kimberli Marisol Sánchez, desaparecida el 31 de octubre pasado y cuyos restos fueron hallados en un barranco el 23 de noviembre en un cerro de este municipio.

En el mismo contexto de violencia contra las mujeres en Guerrero, el lunes 24 fue reconocida Yareli Vázquez López, de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre dentro de una maleta en Copala, en la Costa Grande. La joven murió por asfixia.

Y el jueves 27 en Chilpancingo, Ahtziri Miranda Álvarez, de 28 años, murió en un hospital a causa de los golpes que dos días antes le propinó su pareja Enrique Nazario Isaí, justo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por este feminicidio, la FGE detuvo al agresor.

El colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera alertó de una crisis de desaparición de adolescentes de 12 a los 18 años, así como de asesinatos en serie de mujeres de alrededor de 25 años, por lo que imploró la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum porque la gobernadora Evelyn Salgado está rebasada.

Kimberli Marisol, de 13 años, estudiante de primer año de secundaria, fue vista por última vez el 31 de octubre a la altura de una tienda Oxxo, frente al cuartel de la Policía Municipal, en la colonia Alianza Popular de Chilpancingo, una zona monitoreada por cámaras de video vigilancia.

Horas antes, la adolescente salió de la casa de su abuela, donde vivía, rumbo a la casa de su padre (que está separado de su madre) para pedirle dinero y retirarse, pero ya no regresó a la casa de su abuela.

La tarde del domingo 23, las autoridades informaron del hallazgo del cadáver de una mujer en estado de descomposición en un barranco, cerca de una carretera que conduce a la comunidad El Huiteco. Una semana antes, el 17 de noviembre, el cuerpo de otra mujer fue encontrado en la misma zona, pero no ha sido identificado.

El miércoles 26, familiares, amigos y activistas marcharon y se manifestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la búsqueda de Kimberli y acusaron omisión, negligencia e insensibilidad por parte de las autoridades.

“Guerrero es un santuario para las mujeres que son asesinadas y encontradas en terrenos baldíos. Es un estado feminicida. Exigimos un alto a la violencia criminal, justicia y que las autoridades hagan su trabajo”, expresaron con un megáfono integrantes de la colectiva Guerreras Jaguar.

Al salir de la FGE, la mamá de la menor dijo que le mostraron fotografías de la persona encontrada el domingo pasado, pero que no pudo reconocer físicamente si se trataba de su hija, lo que sí reconoció fue el pantalón y los tenis que ella le compró, así como su dentadura.

Este viernes, la FGE confirmó a la familia que, tras los resultados de una confronta de ADN, el cadáver encontrado el domingo corresponde a Kimberli Marisol. Murió por un golpe en la cabeza.

Crisis de desaparición de adolescentes

Consultada al respecto, Gema Antúnez Flores, presidenta del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, alertó de una crisis de desaparición de adolescentes y una serie de crímenes contra mujeres jóvenes en Chilpancingo.

“Hoy tratamos el tema en una reunión con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello y coincidimos que es muy preocupante la situación. Niñas y jóvenes están siendo parte de un botín de la delincuencia organizada y no sé sabe porque lo están haciendo.”

Dijo que la edad de las víctimas oscila de los 12 a 18 años, mientras que la edad promedio de las últimas mujeres víctimas de homicidio es 25.

A su colectivo han llegado dos casos de desaparición de dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que una joven, Natividad “N”, de 14 años y originaria de Zumpango, acaba de cumplir un año de desaparecida sin que se tengan noticias de su paradero.

“Vemos con tristeza que el gobierno estatal está rebasado en cualquier problemática, ya no pueden con estos problemas de inseguridad. Las jóvenes están siendo víctimas de esta delincuencia, les están destruyendo el futuro y las autoridades no hacen nada”.

Solicitó al gobierno federal de Claudia Sheinbaum voltear los ojos a la crisis de desaparición que padece la población de Guerrero.

Gema Antúnez, que desde 2011 busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez, pidió a los padres de familia acercarse a sus hijos y tener mucha comunicación para conocer qué hacen y con quién se relacionan, además de no maltratarlos.

Estimó que cada semana, tan sólo en la región Centro, se reportan dos desapariciones de adolescentes y jóvenes.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, en la última década, en Guerrero se han registrado 2 mil 68 asesinatos contra mujeres, un promedio de 188 víctimas al año, lo que ubica a la entidad como la sexta más feminicida de México.