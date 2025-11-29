Crean en Ecatepec árbol de Navidad que lleva fotografías de personas desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Han pasado 10 años desde que Verónica Rosas puso un árbol de Navidad. El dolor que le provocó la desaparición de su hijo en 2015 ha sido abrumador.

Antes de que el joven de 16 años desapareciera en un suburbio de la Ciudad de México, madre e hijo anhelaban la llegada del invierno. Les encantaba comprar árboles de Navidad naturales. Para alegrarlos, colgaron las decoraciones favoritas de Diego: figuras de Mickey y Minnie Mouse.

“Ha sido muy duro y no he podido montar un árbol”, dijo Rosas, quien recientemente se reunió con otros familiares en duelo para hacer adornos navideños en recuerdo a los seres queridos desaparecidos.

La reunión fue organizada por la Diócesis Católica de Ecatepec, donde los residentes sufren robos, feminicidios y otros delitos.

Rosas y una docena de familias más llegaron con fotos de sus familiares. Durante unas horas, pegaron las imágenes en CD viejos y círculos de cartón, y los rociaron con brillantina.

Un sacerdote celebró la misa y bendijo su obra. Posteriormente, los adornos se colgaron de un "árbol de la esperanza" dentro de la catedral, donde permanecerán hasta el 2 de febrero.

“Queremos visibilizar la crisis que vivimos”, dijo Rosas, quien fundó una organización que brinda apoyo a mexicanos que comparten su dolor. “Es un gesto simbólico que permite que lo que está sucediendo sea evidente”.

La marca de una desaparición

Cifras oficiales indican que más de 133 mil personas han desaparecido en México desde 1952. La trata de personas, el secuestro, los actos de represalia y el reclutamiento forzado por parte de miembros de cárteles están entre las causas.

El fenómeno ha afectado a América Latina durante décadas. En cada país, muchas madres , hijos y hermanas han tomado decisiones trascendentales para buscar a sus familiares, a menudo porque las autoridades no actúan ni ofrecen respuestas.

“Esto ha sido un Vía Crucis”, dijo Marisol Rizo, refiriéndose al relato bíblico de Jesús cargando la cruz antes de su crucifixión. Lleva buscando a su madre desde 2012. “Han pasado trece años y no podemos obligar a las autoridades a hacer su trabajo”.

Dijo que sus hijos eran pequeños cuando su madre desapareció y que hacer malabarismos con la maternidad mientras la buscaba le pasó factura.

“Mi mamá siempre me decía que los cuidara”, dijo. “Pero mientras la buscaba, me olvidé de mis hijos”.

Rizo cree que su padre fue responsable de la desaparición de su madre en un país donde al menos diez mujeres o niñas son asesinadas a diario por su género. Él ha negado cualquier implicación.

Como muchos otros familiares de desaparecidos, Rizo sobrelleva el invierno con tristeza más que con alegría. Aún recuerda cómo, hace años, pasaba los días de Navidad pegando volantes en las calles.

Es una práctica común entre personas con familiares desaparecidos en México. Cada cartel contiene información de contacto, así como la foto, el nombre, los rasgos distintivos y la fecha de desaparición de la persona.

“El 24 de diciembre, lloraba mucho”, dijo Rizo. “Veía a la gente feliz saliendo de los centros comerciales mientras yo repartía volantes, arrastrando mi tristeza”.

La hija de Rizo, ahora de 17 años, la acompañó a crear adornos redondos en la catedral de Ecatepec. Sin embargo, los recuerdos que le despertó ver fotos de su madre desaparecida le resultaron casi insoportables.

“Estas esferas me causan una profunda tristeza”, dijo Rizo. “Este no es el lugar donde me hubiera gustado ver una foto de mi mamá”.

Una larga espera por compasión

En algunos casos, los familiares de los desaparecidos se han sentido consternados por la falta de apoyo de los líderes religiosos.

Madres católicas como Rosas, abrumadas por el miedo, buscaron consuelo en sus parroquias locales tras la desaparición de sus hijos. Pero sacerdotes de larga confianza a veces las rechazaban.

“Recuerdo cuando llegué a una iglesia hace cinco años, pidiendo una misa para mi hija, y me dijeron ‘No celebramos misa por personas desaparecidas’”, dijo Jaqueline Palmeros, quien recientemente encontró los restos de su hija en la Ciudad de México.

“Pero creo que la Iglesia, que nos cerró sus puertas durante mucho tiempo, es un camino alternativo para acceder a la verdad, a la justicia, a la memoria y a la reparación”, añadió.

Durante un encuentro reciente con familiares de desaparecidos, el obispo Javier Acero pidió perdón. En representación de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, ha apoyado públicamente a las víctimas de desapariciones y mantiene una reunión mensual con familiares que necesitan apoyo espiritual.

“Como líderes de la iglesia, reconocemos que a veces no hemos actuado como debíamos, por miedo o por no saber cómo”, dijo Acero. “Si no los recibimos con la atención que necesitaban, si no oramos como nos pidieron, por favor, perdónennos”.

Un ministerio de presencia

Rosas asistió a la reunión junto con miembros de un grupo ecuménico que ha ofrecido refugio espiritual durante años. Conocido como "el círculo de la iglesia", reúne a monjas, un sacerdote anglicano y varios pastores de diferentes denominaciones.

De la mano de las madres, los líderes religiosos celebran misas rutinariamente en plazas públicas antes de las protestas que exigen respuestas del gobierno. Se visten con guantes y botas de goma para excavar fosas donde podrían estar restos humanos. Durante todo el año, colocan volantes con nombres de hijos e hijas desaparecidos por las calles de México.

El reverendo Luis Alberto Sánchez se encuentra entre ellos. Con los brazos abiertos, recibió a sus familiares en la catedral de Ecatepec. Allí compartieron un desayuno y él roció laca sobre los adornos recién hechos.

“No podemos callarnos”, dijo Sánchez, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado. “La voz de los desaparecidos, de los que han perecido, debe resonar y decir 'basta'”.

Rosas atesora sus bendiciones y considera a todos los miembros de la iglesia como amigos. Ella también ha pasado Navidades tristes buscando a Diego, y ellos la han apoyado en todo momento.