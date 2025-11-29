Directora de la Defensoría Pública de Morelos sufre robo violento de su camioneta en Cuernavaca. Foto: X: @PepeMontes11

MORELOS (apro).- La directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, Everest Alejandra López Romero, fue despojada de su camioneta en manos de hombres armados. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con informes policiales, los hechos ocurrieron la noche del viernes 28 de noviembre en la calle Yautepec, en la colonia Flores Magón de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, actualmente gobernada por José Luis UríoStegui Salgado, quien asumió su segundo periodo tras lograr la reelección por el partido Acción Nacional en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Según los reportes, cuando la funcionaria se aproximaba a su destino, un automóvil blanco, modelo Volkswagen sin placas, se detuvo frente a ella y descendieron dos hombres armados que accionaron sus armas para intimidarla. Uno de ellos le exigió que se bajara del vehículo mientras le arrebataba las llaves de la camioneta RAM 700, color blanco, modelo 2025. El segundo individuo se posicionó junto al vehículo, reforzando la amenaza.

Un video que circula en redes sociales muestra que la funcionaria descendió de inmediato y buscó resguardarse. Mientras tanto, un tercer sujeto permaneció en el automóvil, que luego se retiró del lugar, seguido por los asaltantes a bordo de la camioneta de la funcionaria.

Cuernavaca es el municipio que concentra los índices más altos de distintos delitos en el estado, entre ellos robo a mano armada, robo con violencia, robo a casa habitación, robo de vehículos y asesinatos, según registros policiales.

De acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citados por Morelos Rinde Cuentas, de enero a septiembre de 2025 se registraron 3 mil 245 robos de vehículos en todo el estado, de los cuales mil 869 fueron automóviles y mil 376 motocicletas.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades han localizado a los responsables o si la funcionaria presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Morelos.