Dos feminicidios ocurren en Playa del Carmen horas antes de la llegada de Sheinbaum. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN (apro).- Un doble feminicidio se registró en Playa del Carmen horas antes del arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, justo cuando fuerzas federales reforzaron la seguridad en esta ciudad para recibir a la jefa del Ejecutivo.

Fuentes en la Fiscalía de Quintana Roo confirmaron la privación de la vida de las dos mujeres durante la madrugada en una vivienda del fraccionamiento Villamar, donde los cuerpos fueron levantados de inmediato por elementos ministeriales, horas antes de la llegada de la presidenta.

Playa del Carmen, previo a la visita de Sheinbaum Pardo, fue resguardada con diversos efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, de acuerdo con un recorrido por diversos puntos de esta ciudad, efectuado por Proceso.

Fuentes refieren que ambas mujeres fueron descubiertas en un charco de sangre dentro de una vivienda del fraccionamiento Villamar, donde la puerta fue dejada abierta que permitió descubrir la escena del crimen.

Horas más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mensaje al entregar Viviendas del Bienestar, resaltó el empoderamiento de las mujeres; además, aseguró que los mexicanos están mejor que antes y que en su gobierno hay cero corrupción.

El mensaje lo dio en el fraccionamiento El Edén, en la zona de Villas del Sol, al poniente de esta ciudad, uno de los puntos con mayor hacinamiento que ha incrementado los niveles de violencia en Playa del Carmen, justo donde el gobierno federal construyó los primeros 225 departamentos en torres habitacionales, parte del programa Viviendas para el Bienestar.

“A todo el país le va mejor como gobernamos con ese principio de por el bien de todos, primero los pobres (...) decían que iba a haber problemas en el país económicos. No, resulta que la inflación está controlada”, aseguró la mandataria.

Más adelante agregó: “Cero corrupción en el gobierno”.

Sheinbaum Pardo visitó este sábado Quintana Roo para entregar la primera unidad habitacional denominada “El Edén del Bienestar”, ubicado en la parte urbana más alejada de Playa del Carmen.

Ahí, se pretenden construir un total de 992 departamentos en torres habitacionales.

Además, se entregaron otro tipo de apoyos, como liberaciones de créditos hipotecarios del Infonavit, a favor de derechohabientes que llevaban varios años sin poder pagar deudas por adquisición de vivienda.

Se trató de la primera visita que Claudia Sheinbaum como presidenta de la República realiza a esta ciudad, luego de los constantes arribos que realizó AMLO durante el anterior sexenio para supervisar la obra federal Tren Maya, cuya vía quedó cerca de “El Edén del Bienestar”.