Dos mujeres migrantes caen al intentar cruzar muro entre México y EU (Video)

Dos mujeres migrantes caen al intentar cruzar muro entre México y EU. Foto: Captura de video

ENSENADA, BC. (apro).- Dos mujeres migrantes que intentaban cruzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, por el lado del municipio de Tijuana, Baja California, cayeron desde varios metros de altura y resultaron con distintas lesiones.

Los hechos quedaron registrados en un video grabado por, al parecer, un trailero en la zona de Otay Mesa, mismo que se viralizó en redes sociales.

Conforme a datos generales, el accidente ocurrió pasado el mediodía del viernes 28 de noviembre.

En las imágenes se aprecian las caídas consecutivas: la primera mujer cae de costado, y segundo después la segunda migrante cae con sus piernas; de acuerdo a los datos, en esta parte de la frontera la altura máxima en algunas partes del muro es de 9 metros.

Al lugar se trasladaron cuerpos de emergencia de los Estados Unidos para atender a las lesionadas y se descarta que alguna perdiera la vida.

Hasta el momento no se han pronunciado autoridades municipales ni estatales de Baja California ante el hecho.

Medios locales recordaron el alto riesgo asociado a estas prácticas, pues han sido registrados casos de personas que resultaron con fracturas, lesiones permanentes o incluso la muerte.