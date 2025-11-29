Encuentran cuatro cuerpos en fosa de Tijuana; estaba una pareja buscada desde hace días. Foto: Enlace y Restauración AC Missing People in the Border

ENSENADA, BC (apro).- Grupos buscadores de personas desaparecidas confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos en una fosa del municipio de Tijuana, Baja California, entre ellos el de una pareja de jóvenes que era buscada desde el 23 de noviembre.

Lo anterior en torno al caso de Emely Maxime López Álvarez, de 23 años de edad, y Juan Ernesto Torres Arizqueta, de 32 años de edad, quienes fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Hacienda Las Delicias II, en dicha ciudad fronteriza.

La Fundación Internacional Todos Somos Erick Carrillo, A.C.; Enlace y Restauración/Missing People in the Border, así como familiares de Emely, compartieron diferentes mensajes en referencia al caso.

Conforme a los datos divulgados a la prensa, el hallazgo se registró durante la mañana del 26 de noviembre, tras desenterrar cuatro cuerpos en una fosa localizada en el cerro de Fraccionamiento Palma Real, cerca del bulevar 2000.

En la búsqueda participó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Baja California, así como la fundación indicada.

Al parecer Emily era originaria del ejido San Antonio Xochiltepec, en el municipio de Tuzantán, Chiapas, según fue difundido.

“Hoy me siento la persona más débil del mundo. ¿Cómo le voy a explicarle a mi sobrinita que su mamá ‘Mashín’ ya no va a regresar?, ¿Cómo le voy a explicar a mi hija que su tía Max nunca más la va a cuidar? Ahora, ¿Quién va a decirme que mi comida estaba muy rica y acabársela? Negra hermosa, me dejaste sola. Prometimos echarle ganas por las niñas. Ahora, ¿Con quién me voy a reír a carcajadas? Voy a extrañar todo de ti, hasta lo que a veces me hacía enojar. Te amo con todo mi corazón, te voy a amar siempre”, expresó su hermana Nicolle Álvarez en un mensaje en redes sociales.

De los demás cuerpos encontrados, aún no han sido divulgadas sus identidades.