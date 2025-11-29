La casa destruida por la explosiÃ³n en PesquerÃ­a. Foto: ProtecciÃ³n Civil Nuevo LeÃ³n

MONTERREY, NL (apro).- Una explosiÃ³n e incendio ocurrieron la noche del viernes en un domicilio del municipio metropolitano de PesquerÃ­a, dejando hasta el momento dos personas sin vida y seis lesionadas, ademÃ¡s de al menos cuatro viviendas mÃ¡s afectadas, informÃ³ ProtecciÃ³n Civil de Nuevo LeÃ³n (PCNL).

La explosiÃ³n, que se registrÃ³ pasadas las 20:00 horas en el nÃºmero 510 de la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, aparentemente fue provocada por el almacenamiento clandestino de pirotecnia.

La dependencia de auxilio dio a conocer que se reportaron mÃºltiples explosiones, supuestamente por pirotecnia, provocando la afectaciÃ³n de cuatro domicilios vecinos, ademÃ¡s de una fuga de gas.

De acuerdo con informaciÃ³n de PCNL, dos personas murieron y seis adultos y menores resultaron con lesiones en diferentes grados, siendo llevadas a distintos hospitales.

Al lugar acudieron elementos de ProtecciÃ³n civil estatal, de PesquerÃ­a, Apodaca, Monterrey y JuÃ¡rez; unidades de Bomberos de Nuevo LeÃ³n y la empresa KIA, asÃ­ como personal de Gas Natural, CFE y Agua y Drenaje.

Las imÃ¡genes proporcionadas por PCNL muestran que la casa en donde se suscitÃ³ la explosiÃ³n quedÃ³ destruida, las casas aledaÃ±as muy daÃ±adas, mientras que al menos diez viviendas mÃ¡s de la calle Olmos Siberiano resultaron con daÃ±os menores.