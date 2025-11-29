Fiscalía de Chiapas, sin interés por localizar a Jesús Champo, acusa su padre

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Javier Champo Hernández, acompañado de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, denunció públicamente la desaparición de su hijo, Jesús Champo Reynoso, y solicitó la intervención directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ante la falta de avances en las investigaciones.

Jesús Champo, de 27 años, desapareció el pasado 17 de noviembre luego de salir de su domicilio en el municipio de Suchiapa alrededor de las 9:30 de la mañana, con destino a la casa de sus abuelos en Tuxtla Gutiérrez, a donde nunca llegó, relató su padre durante una conferencia de prensa.

Javier Champo Hernández manifestó su frustración por la lentitud con la que dijo ha actuado la Fiscalía de Desaparecidos, al señalar que el último dato que se tiene es que el joven fue visto en el Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca alrededor de las 10:30 de la mañana de ese mismo día, perdiéndose posteriormente la geolocalización de su teléfono celular.

Recalcó que, hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la terminal de transporte público que conecta Suchiapa con Tuxtla Gutiérrez, lo cual, consideró, podría ser clave para reconstruir el trayecto de su hijo.

El padre del joven describió a Jesús como un joven tranquilo y responsable, ganador del Premio Nacional del Conocimiento y quien se preparaba para retomar sus estudios de Medicina en enero. “Un día antes me dijo que estaba entusiasmado por volver a la escuela”, recordó.

Chiapas se está convirtiendo en un mapa de desapariciones

Durante la conferencia, Isabel Torres Aquino, integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas y madre de Cassandra -desaparecida desde el 17 de diciembre de 2022-, exhortó a las autoridades estatales a activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda.

La activista alertó sobre el incremento de desapariciones, especialmente de jóvenes, en distintos municipios del estado. Señaló que sólo en Berriozábal la colectiva tiene registro de al menos 50 personas desaparecidas en las Últimas semanas, mientras que en Chiapa de Corzo se contabilizan alrededor de 30 casos.

Asimismo, advirtió que existe un subregistro, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias, por lo que las cifras oficiales no reflejan la dimensión real del problema.

Torres Aquino agregó que otros municipios con altos índices de desaparición son Tapachula y Yajalón, este último en la región selva.

De acuerdo con el conteo interno de la colectiva, de enero a la fecha se han documentado alrededor de 750 personas desaparecidas en Chiapas, aunque insistió en que la cifra real podría ser mayor.

Finalmente, la activista recordó que este fenómeno comenzó a intensificarse desde 2018, sembrando miedo e incertidumbre entre la población chiapaneca. “No buscamos confrontación, buscamos a nuestros hijos e hijas”, afirmó.