Baja California
Sicarios intentan matar a agente estatal mientras salÃa de su casa en TijuanaLos agresores balearon al elemento de la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n (AEI), quien repeliÃ³ el ataque e hizo huir a los sujetos.
ENSENADA, BC (apro).- Un grupo de sicarios intentÃ³ matar a un elemento de la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n (AEI), pero Ã©ste logrÃ³ repeler el ataque y hacer que huyeran los agresores.
El agente de la FiscalÃa General del Estado de Baja California (FGE) se encontraba en su domicilio, alrededor de las 07:30 horas del jueves, en la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana, cuando arribaron los atacantes.
Los agresores viajaban en una camioneta Ford Expedition de color blanco y dispararon al llegar a la vivienda ubicada entre las calles Sarahuita e Isla Santa Catarina, en dicha ciudad fronteriza.
Sin embargo, al verse en peligro, el agente disparÃ³ su arma de cargo, por lo que los sujetos se retiraron del lugar.
Posteriormente abandonaron la unidad frente a una tienda de abarrotes y se dispersaron por un parque cercano.
La escena quedÃ³ en manos de la FGE y, hasta el momento, no hay detenidos por estas acciones; tambiÃ©n generÃ³ un despliegue por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y el EjÃ©rcito Mexicano.
Apenas el pasado 10 de octubre fue asesinado el agente Humberto Antonio MartÃnez Corrales, elemento de la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n (AEI) adscrito al Ã¡rea de Robo de VehÃculo en Playas de Rosarito, pero vivÃa en Tijuana.
En este caso, el agente con 11 aÃ±os de servicio fue baleado en su domicilio en la colonia Buenos Aires Norte.
Sobre el reciente ataque, Semanario Zeta reportÃ³ que el agente es Francisco Javier Montecillos Morales, quien en el aÃ±o 2021 se le vinculÃ³ a un presunto grupo de policÃas corruptos que operaba fuera de la ley.
Esto supuestamente coordinado por un hombre identificado como Carlos Omar Barba Preciado, ligado originalmente al CÃ¡rtel Arellano FÃ©lix (CAF). Esta cÃ©lula, al parecer, se dedicaba a secuestrar, privar de la libertad y robar droga.