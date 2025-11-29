Instalaciones de la FiscalÃ­a de Baja California. Foto: Facebook FiscalÃ­a General del Estado de Baja California

ENSENADA, BC (apro).- Un grupo de sicarios intentÃ³ matar a un elemento de la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n (AEI), pero Ã©ste logrÃ³ repeler el ataque y hacer que huyeran los agresores.

El agente de la FiscalÃ­a General del Estado de Baja California (FGE) se encontraba en su domicilio, alrededor de las 07:30 horas del jueves, en la colonia Buenos Aires Sur de Tijuana, cuando arribaron los atacantes.

Los agresores viajaban en una camioneta Ford Expedition de color blanco y dispararon al llegar a la vivienda ubicada entre las calles Sarahuita e Isla Santa Catarina, en dicha ciudad fronteriza.

Sin embargo, al verse en peligro, el agente disparÃ³ su arma de cargo, por lo que los sujetos se retiraron del lugar.

Posteriormente abandonaron la unidad frente a una tienda de abarrotes y se dispersaron por un parque cercano.

La escena quedÃ³ en manos de la FGE y, hasta el momento, no hay detenidos por estas acciones; tambiÃ©n generÃ³ un despliegue por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y el EjÃ©rcito Mexicano.

Apenas el pasado 10 de octubre fue asesinado el agente Humberto Antonio MartÃ­nez Corrales, elemento de la Agencia Estatal de InvestigaciÃ³n (AEI) adscrito al Ã¡rea de Robo de VehÃ­culo en Playas de Rosarito, pero vivÃ­a en Tijuana.

En este caso, el agente con 11 aÃ±os de servicio fue baleado en su domicilio en la colonia Buenos Aires Norte.

Sobre el reciente ataque, Semanario Zeta reportÃ³ que el agente es Francisco Javier Montecillos Morales, quien en el aÃ±o 2021 se le vinculÃ³ a un presunto grupo de policÃ­as corruptos que operaba fuera de la ley.

Esto supuestamente coordinado por un hombre identificado como Carlos Omar Barba Preciado, ligado originalmente al CÃ¡rtel Arellano FÃ©lix (CAF). Esta cÃ©lula, al parecer, se dedicaba a secuestrar, privar de la libertad y robar droga.