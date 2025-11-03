Asesinan a tres policías en Huixcolotla; suman 11 ejecuciones en tres días en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Tres policías municipales de San Salvador Huixcolotla fueron asesinados a balazos por un grupo de hombres armados que los interceptaron cuando transitaban por la carretera federal a Tehuacán, a la entrada de ese municipio.

Este hecho de violencia se suma al asesinato de otros tres hombres la tarde del sábado en el municipio de Eloxochitán; un mototaxista en la junta auxiliar de la Resurrección; el hallazgo de dos cadáveres en terrenos de cultivo junto a la carretera estatal Tecamachalco–Cuacnopalan; la ejecución de un comerciante en Venustiano Carranza y del propietario de una tortillería en Cuautinchan. Un total de 11 asesinatos a balazos en los últimos tres días.

De acuerdo a los reportes policíacos, en el lugar donde fueron atacados los policías de Huixcolotla, los atacantes, que se trasladaban en dos vehículos, dejaron una manta en la que acusan a los uniformados de “apoyar” a delincuentes que operan en esa zona.

Las víctimas fueron identificadas como Yusami Monterrosas Apolinar, quien era la comandante en turno, así como Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa. La patrulla 14452 que tripulaban presentaba al menos 20 impactos de bala en el parabrisas.

La comandante aún presentaba signos de vitales cuando una ambulancia llegó al lugar de los hechos por lo que fue trasladada a recibir atención médica, pero falleció antes de ingresar al hospital.

Tras este ataque los ocho elementos que formaban parte de la policía en ese municipio presentaron su renuncia, por lo que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez, informó que reforzarán la vigilancia con policías estatales y que es “muy probable” que la dependencia a su cargo asuma la seguridad de Huixcolotla.

En tanto que, Samuel Aguilar Pala, informó que los alcaldes morenistas de Huixolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino y de Eloxochitlán, Delfino Hernández, han denunciado que recibieron amenazas del crimen organizado por lo que han solicitado protección al gobierno estatal.

En cuanto al triple asesinato cometido en Eloxochitlán, municipio ubicado en la región conocida como la Sierra Negra, hasta ahora se desconocen los móviles, sólo se sabe que fueron tres hombres ultimados a tiros, entre ellos un joven de 17 años de edad.

Los dos cuerpos localizados en campos de cultivo de la comunidad El Salado, municipio de Tecamachalco, correspondían a dos hermanos identificados como Fernando y Andrés, originarios de Palmar de Bravo, municipio perteneciente al llamado Triángulo Rojo.

Según los informes policíacos, los cuerpos presentaban huellas de posibles torturas y había en el lugar casquillos que indican que fueron ultimados a balazos en ese lugar.