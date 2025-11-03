Asesino de Carlos Manzo tendría entre 17 y 19 años, pero aún no ha sido identificado: FGE. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- El asesino material del expresidente del municipio de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, tendría entre 17 y 19 años y no ha sido identificado, porque entre sus pertenencias, luego de que resultara abatido después del homicidio, no se encontró ningún documento que lo identificara.

El joven, ultimado por un escolta del exalcalde minutos después de que éste disparara en siete ocasiones contra Carlos Manzo, tenía rastros de haber consumido drogas como marihuana y metanfetaminas, señaló el fiscal.

En conferencia de prensa realizada en Casa Michoacán, el fiscal Carlos Torres Piña dijo que las investigaciones hechas hasta ahora arrojan el trayecto del responsable, el arma que utilizó y que está relacionada en específico con dos hechos delictivos recientes en la ciudad uruapense.

El fiscal detalló que el agresor se hospedó a las 16:00 horas en un hotel cercano a la zona centro de la ciudad de Uruapan, por lo que se infiere que no es oriundo de Uruapan ni de Michoacán y alrededor de las 19:00 horas bajó a la plaza, donde estuvo en varios establecimientos cercanos e hizo algunas compras.

Cerca de las 20:00 horas se trató de acercar en varias ocasiones al edil para cometer el crimen, de acuerdo con la revisión de videos de cámaras ubicadas en la plaza y testigos.

Dijo que el arma homicida, una pistola 9 milímetros, fue utilizada en dos delitos recientes en Uruapan, uno de ellos un doble homicidio; también señaló que ya fue solicitado al Instituto Nacional Electoral, su apoyo para identificar a la persona por sus huellas dactilares.

La FGE solicitó el apoyo de la ciudadanía para tratar de identificar al agresor y publicó en sus redes sociales el detalle de tatuajes encontrados en el cuerpo del agresor.

Como parte de las investigaciones, apuntó el fiscal, se han realizado más de 40 estudios y dictámenes de las diversas disciplinas periciales, como lofoscopia, química y genética, medicina forense, balística, fotografía y video; criminalística, odontología y retrato hablado.