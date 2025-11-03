Estudiantes marchan en Uruapan y Morelia para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

MORELIA, Mich., (apro).- En distintas marchas, estudiantes salieron a las calles a lo largo de la mañana de este lunes en Uruapan y en Morelia para manifestarse exigiendo paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Este es el segundo día consecutivo de manifestaciones y protestas, luego de este homicidio cometido la noche del sábado en un evento tradicional de las festividades de los días de muertos en la plaza principal.

Vestidos de blanco, con sombreros y paliacates rojos, los jóvenes de la Universidad Michoacana y otras instituciones públicas y privadas partieron de dos puntos en la ciudad de Morelia: la plaza de El Caballito y el obelisco a Lázaro Cárdenas, para reunirse en el centro de la ciudad frente a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, al llegar al centro se enfrentaron con policías estatales que resguardaban el recinto y estos lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. La mayoría de los jóvenes se replegaron, pero varios decidieron repeler el ataque con palos y piedras.

De nueva cuenta, un grupo de personas vestidas de negro y encapuchadas, identificadas como “bloque negro” intentó entrar por la fuerza al Palacio de Gobierno, lo que desató la ofensiva de ambos bandos.

Luego de varios minutos, se dispersaron y no se reportaron detenidos.

En Uruapan, suspensión de actividades y movilización

Mientras tanto, en Uruapan estudiantes igualmente de universidades públicas y privadas, se congregaron en la glorieta principal de la ciudad y marcharon vestidos de blanco.

Las clases fueron suspendidas este lunes en el nivel medio superior y en el nivel superior del municipio.

Al grito de: “¡Justicia!”, “¡Queremos paz en Michoacán!” y “¡Si no hay paz para el pueblo, tampoco tendrá paz el gobierno!”, entre otras consignas, los estudiantes exigieron el esclarecimiento de los hechos y frenar la violencia en el estado.

Muchos de los asistentes cubrieron su rostro para no ser identificados, pero señalaron que “el miedo no frenará el legado que dejó nuestro presidente (municipal) Carlos Manzo”.

También se registró este día un bloqueo carretero en el municipio de Angahuan, cercano a la ciudad de Uruapan, donde un grupo de habitantes salió a bloquear un tramo carretero en protesta por el homicidio del alcalde.

Hasta esta tarde prevalece el bloqueo intermitente que sólo se abre cada hora para dejar pasar a los automovilistas durante 15 minutos.