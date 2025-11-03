Explota carro alegórico con pirotecnia durante caravana del Día de Muertos en Mazatepec (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Lo que debía ser una noche de celebración y color terminó convirtiéndose en una jornada de emergencia.

Un carro alegórico con pirotecnia explotó durante una caravana alusiva al Día de Muertos, realizada en el municipio de Mazatepec, dejando varias personas heridas y provocando momentos de pánico entre los asistentes.

Autoridades de Protección Civil de Morelos informaron de manera preliminar que al menos 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad.

El incidente ocurrió mientras los contingentes recorrían las principales calles de Mazatepec —municipio ubicado a unos 41.9 kilómetros de Cuernavaca, capital de Morelos—.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo afectado transportaba adornos iluminados y fuegos artificiales que, por causas aún no determinadas, se incendiaron y provocaron una fuerte explosión.

En redes sociales circula un video del momento del siniestro, en el que se observa la presencia de personas de distintas edades, incluidos varios menores.

En la grabación se aprecian los primeros chispazos en la parte trasera del carro alegórico y, segundos después, la detonación que lanza por los aires a quienes se encontraban a bordo.

También se difundieron imágenes del sitio tras la explosión, donde se observan restos del carro alegórico calcinado, estructuras humeantes y una zona caótica marcada por el desconcierto de los asistentes.

Cuerpos de emergencia locales y estatales acudieron para sofocar el fuego y atender a las personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que mantiene coordinación con las autoridades municipales para dar seguimiento al caso y la atención a las víctimas.

Detallaron que las lesiones —que presentan las víctimas— son leves; algunas personas presentan quemaduras de primero y segundo grado, mientras que otras sufrieron golpes y afectaciones menores ocasionadas por el estallido.

De acuerdo con información recabada por esta periodista se ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.

Mazatepec es gobernado por Gilberto Orihuela Bustos, quien llegó al cargo bajo las siglas del partido Nueva Alianza. Hasta el momento, ninguna autoridad del Ayuntamiento se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.