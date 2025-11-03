Feminicidio en Huitzilac, Morelos; mujer es asesinada presuntamente por su esposo

MORELOS (apro).- Durante este fin de semana, en Huitzilac, uno de los municipios más inseguros de Morelos, una mujer fue asesinada a balazos presuntamente por su esposo. El caso es investigado con el Protocolo de Actuación para la Investigación del Delito de Feminicidio.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en una vivienda del fraccionamiento Monte Casino. Vecinos de la calle Osa alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, elementos de seguridad encontraron a la víctima sin vida, con heridas provocadas por impactos de bala. Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Según los primeros indicios, el presunto agresor huyó tras el feminicidio. Hasta el momento, continúa su búsqueda por parte de las autoridades.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, instancia que ya activó el protocolo correspondiente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Ubicado a 11.8 kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos, Huitzilac se mantiene entre los municipios con mayores índices de violencia. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ocupa el séptimo lugar estatal en homicidios dolosos, con 30 casos registrados entre enero y septiembre de 2025. Además, de acuerdo con las cifras oficiales del mismo organismo, en lo que va del año se ha registrado un feminicidio de manera oficial.

El actual alcalde, César Dávila Díaz, pertenece al partido Movimiento Ciudadano.

Desde que se decretó la Alerta de Violencia de Género en Morelos, en 2015, en Huitzilac se han documentado diversos feminicidios que han marcado a la comunidad. Uno de los más emblemáticos fue el de Ana Lilia, una adolescente de 16 años asesinada el 21 de marzo de 2021, cuyo caso detonó una ola de protestas locales y la primera marcha feminista en el municipio para exigir

Otro hecho que permanece impune es el de Melani Fernanda Trejo García, joven asesinada el 6 de agosto de 2022. Su expareja, Ernesto Ibarra Torres, fue señalado como presunto responsable; sin embargo, pese a contar con una orden de aprehensión en su contra, continúa en libertad y realizando sus actividades cotidianas, de acuerdo con lo denunciado por la familia de la víctima.

Estos casos reflejan la persistencia de la violencia de género en la zona y los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar justicia y seguridad a las mujeres del municipio.