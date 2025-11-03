Gobierno de Sinaloa adeuda más de 5 mil mdp “heredados” de administraciones anteriores: Rubén Rocha. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer adeudos por 5 mil millones de pesos “heredados” de dos administraciones anteriores.

El ejecutivo estatal da a conocer el monto en el inicio de su quinto año de gobierno, a pesar de que algunos conceptos vienen siendo arrastrados desde 2012 con el gobierno de Mario López Valdez y otros de 2021, el último de Quirino Ordaz Coppel, aunque en 2023 explicó que las finanzas estatales arrastraban adeudos del ahora embajador de México en España.

Este último adeudo provocó que el año pasado se solicitara un mega crédito por 2 mil 300 millones, bajo el argumento de que sería aplicado en obra pública bajo el argumento de reactivar la economía.

Las deudas dadas a conocer por Rocha corresponden 2 mil 136 millones al SAT por auditorías irregulares y 2 mil 641 de retenciones no enteradas al Instituto de Pensiones del Estado (IPES), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstesin).

En su conferencia semanera Rocha Moya dio a conocer que están en curso investigaciones tanto en la fiscalía local como en la General de la República desde 2017.

Rocha Moya señaló que al corte se han pagado 676 millones de pesos por concepto del 5 por ciento del Fondo de Vivienda de Isssteesin.