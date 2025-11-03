Madre encuentra a su hija asesinada dentro de un tambo de basura en Tijuana

El hallazgo fue reportado en una zona del fraccionamiento Hacienda Delicias III. Foto: Especial

ENSENADA, Baja California (apro).- Tras cinco días de búsqueda, una madre encontró el cuerpo de su hija con huellas de violencia dentro de un tambo de basura, en hechos registrados en el municipio de Tijuana, Baja California.

El hallazgo fue reportado durante la mañana de este sábado 1 de noviembre, en una zona del fraccionamiento Hacienda Delicias III, dentro de la delegación La Presa Este, en dicha ciudad fronteriza.

Conforme a los datos generales, el contenedor estaba en las calles Privada Chimay y Xaloscto.

La policía realizó un recorrido de vigilancia cuando se acercó una mujer para notificarles que había localizado un cadáver.

Tras esto, los agentes acudieron a la parte trasera de un edificio y confirmaron que el cuerpo estaba en dicho lugar.

Hasta el momento no ha sido referida la identidad de la víctima o si era residente del lugar; las indagaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).