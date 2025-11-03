“Muchas similitudes” entre incendio en Waldo’s y en Guardería ABC: denuncia Patricia Duarte

HERMOSILLO, Son. (apro).- “Muchas similitudes” entre lo sucedido hace 16 años en la Guardería ABC y la tragedia del pasado sábado en la sucursal de Waldo’s del centro de Hermosillo, denuncia Patricia Duarte Franco, fundadora del Movimiento Cinco de Junio.

La activista, madre de Andrés Alonso, una de las víctimas del incendio de ABC, aseguró que las familias afectadas por el siniestro del pasado 1 de noviembre son “víctimas de la corrupción”, y convocó a la ciudadanía a marchar el próximo 5 de noviembre.

“Hoy les tocó a 23 familias y las familias de los lesionados. ¿Cuándo les va a tocar a ustedes? (dijo al dirigirse a la ciudadanía) Yo no quiero que les toque a nadie más, pero lo más seguro es que sí les toque. Y es para todo México, es para todo México. Ahorita que estaba escuchando (la información proporcionada en rueda de prensa encabezada por la fiscalía de Sonora), y haz de cuenta que estaba viendo la película de hace 16 años…

“Cada familia tiene a un titular de una institución (para el seguimiento) ¿Sabes cómo les pusimos nosotros hace 16 años, meses después? Eran padrinos de cada familia porque te ofrecían todo, es el mismo librito que tienen. No importa que sea PRI, sea Morena, es lo mismo. Yo a las familias les digo: no las conozco, (pero) no tengan miedo, son víctimas, víctimas de la corrupción”, dijo Duarte Franco a los medios de comunicación.

De acuerdo con la activista, los mecanismos desplegados por las instituciones de Sonora se encuentran viciados al considerar asuntos como la asesoría legal que se ofreció las familias por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. “No me hagan reír, por favor, son los mismos. El Estado es responsable, no pueden ser juez y parte en esto”, sentenció.

Otro de los aspectos más criticados fue que, a pesar de que ya se llevaron a cabo dos ruedas de prensa para informar sobre lo sucedido, en ningún momento se ha mencionado la posibilidad de quitar de su puesto a los responsables de protección civil, tanto de nivel estatal como municipal, a pesar de que la operación irregular de Waldo’s pasa por sus dependencias.

En suma, Patricia Duarte recordó que durante las investigaciones alrededor del caso ABC, las irregularidades llevaron a pensar que la fiscalía alteró la escena del crimen y mintió, por lo que manifestó su temor a que la historia se repita y convocó a la ciudadanía a una manifestación.

“Hermosillo y todos los que quieran, marchemos este 5 de noviembre. Salimos de la Plaza Emiliana de Zubeldía, ahí donde está el número 49, un antimonumento del crimen de Estado de ABC. Salimos de ahí hacia el Palacio de Gobierno. Salimos sin miedo. A lo mejor no te tocó ahorita, pero te puede tocar después”.