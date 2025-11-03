Queman el Palacio Municipal de Apatzingán durante protesta por el asesinato de Carlos Manzo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ciudad de Apatzingán vivió una noche de caos este lunes cuando una protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manzo derivó en la irrupción y quema parcial del Palacio Municipal.

El incidente, que no dejó víctimas reportadas hasta el momento, forma parte de una ola de manifestaciones en el estado contra la violencia e impunidad, en un contexto de creciente inseguridad que ha sacudido a la región en las últimas semanas.

Un grupo de aproximadamente mil manifestantes –muchos vestidos de blanco y portando carteles con mensajes de paz y demandas de justicia– se congregó frente al Palacio Municipal en el centro histórico de Apatzingán. La marcha, inicialmente pacífica, exigía esclarecimiento en los homicidios de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado la semana pasada, y Bernardo Bravo, un activista reconocido por su defensa de comunidades indígenas y campesinas.

La tensión escaló cuando un sector radicalizado lanzó piedras contra las fachadas, rompiendo vidrios, e irrumpió en las instalaciones. Varios participantes arrojaron bombas molotov y prendieron fuego a la decoración por el Día de Muertos, consumiendo parte del archivo municipal y oficinas administrativas.

En redes sociales, el hashtag #JusticiaParaManzo y #ApatzingánArde acumuló miles de interacciones, con videos virales mostrando las llamas en el palacio y llamados a la no violencia.

Usuarios locales como @vozmichoacan compartieron imágenes del caos, mientras que activistas peruanos –en un cruce inusual con la crisis diplomática México-Perú– expresaron solidaridad.

Este no es el primer incendio en el Palacio de Apatzingán: en enero de 2014, durante la "guerra de autodefensas" contra el crimen organizado, encapuchados quemaron el edificio y comercios aledaños en un contexto de balaceras y bloqueos.