Tras asesinato de Carlos Manzo, periodistas de Uruapan denuncian amenazas y acoso

MORELIA, Mich., (apro).- Periodistas de Uruapan denunciaron que han comenzado a recibir amenazas y acoso, sobre todo en redes sociales, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, por lo que han hecho un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Mecanismo Federal de Protección para iniciar un expediente y brindarles protección.

A través del Colectivo #NiUnoMás Michoacán, se lanzó la alerta sobre el riesgo en que se encuentran varios periodistas; mencionan entre ellos los casos de los reporteros Lucero Díaz Estrada y Alfredo García, del noticiero Radiofónico Enlace Informativo en Uruapan, y Dalia Villegas, reportera de Quadratín en Morelia.

?? La @ProReporMor condena la retención y agresión vs la periodista Dalia Villegas Moreno, a quien elementos de la Guardia Civil en Michoacán despojaron de su celular y obligaron a borrar material.

Exigimos a @GobMichoacan sancionar a los responsables.

#LibertadDeExpresión pic.twitter.com/3Lgq1YHJ16 — Red de Mujeres Periodistas de Morelos (@ProReporMor) November 3, 2025

“Nuestros compañeros han sido alertados sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias. El discurso de odio prevalece en Uruapan y frente a esta situación de tensión e inseguridad que hoy priva en el municipio, resulta de enorme preocupación las amenazas vertidas en contra de nuestros compañeros”, señala un comunicado del Colectivo.

Por su parte, la reportera Dalia Villegas, de Quadratín Michoacán, anunció que interpondrá una demanda ante la Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión, luego de haber denunciado que el domingo pasado fue agredida por agentes de la Guardia Civil durante la cobertura de la movilización ciudadana realizada para exigir justicia por el asesinato del ex alcalde de Uruapan.

La reportera acusa directamente al secretario de seguridad pública del estado, Juan Carlos Oseguera, de haberla agredido e insultado, así como de haberle arrebatado el celular para borrar material fotográfico y de video de ese equipo que utiliza para su trabajo.