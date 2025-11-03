Trasladan a ocho del penal de San Miguel tras difusión de videos de fiesta en su interior

PUEBLA, Pue., (apro).- Luego que la semana pasada circularon en redes sociales los videos de una fiesta, de privilegios, celdas de lujo y venta de alcohol en el interior del penal de San Miguel de esta capital, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fueron trasladados ocho internos al penal de seguridad media de Tepexi de Rodríguez.

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado, informó que con el cambio de ubicación de esos presos se busca generar “mejores condiciones” en San Miguel, en tanto se llevan a cabo investigaciones para fincar responsabilidades por las supuestas irregularidades que se registran en su interior y que fueron evidenciadas en redes sociales.

En las imágenes que circularon a través de Whastapp se puede ver a dos reos identificados como Pavón y el Jaguar en una fiesta en la que ingieren bebidas alcohólicas y tienen la compañía de mujeres.

¿Pensaban que sólo en #Sonora? ¡Pues NO! … en #PUEBLA, a través de un video denunciaron una fiesta en el penal de San Miguel, donde se observa a varios reos conviviendo con mujeres. pic.twitter.com/qSO83ippgW — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 30, 2025

Además, en uno de los videos se puede ver una hoja de papel recargada sobre unas latas de cerveza en donde se acusa a Pavón y a el Jaguar de tener el control de la venta de privilegios como celdas y celulares, así como drogas y alcohol adentro del penal.

Sin embargo, de acuerdo a información de medios locales, entre los reos trasladados al penal de Tepexi no se encuentra la persona privada de su libertad identificada como Pavón.