Ataque armado ocurre en el Centro de Cuernavaca horas antes de la visita presidencial. Foto: Cortesía: Voces Morelos

MORELOS (apro).- En Cuernavaca, capital de Morelos, se registró un ataque armado contra dos hombres que viajaban en un automóvil en el Centro de la ciudad, a unas horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar el hospital del ISSSTE “Carlos Calero” y a cinco minutos de la sede del evento.

De acuerdo con los primeros informes policiales, el ataque ocurrió sobre la calle Humboldt, donde sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego. La unidad quedó detenida a media calle, mientras que elementos policiales acordonaron la zona para el levantamiento de indicios balísticos.

Hasta el cierre de la edición, no se había reportado ninguna detención relacionada con este hecho.

El sitio donde ocurrió el ataque, en la calle Humboldt, se encuentra a una distancia aproximada de 2.3 kilómetros de la calle Álvaro Obregón, donde se ubica el hospital que fungió como sede del evento presidencial.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se registró alrededor de las 06:20 horas de este domingo en la colonia Centro, cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo gris y fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego.

Vecinos del área alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones, lo que permitió la llegada de elementos policiacos al punto. Los agentes localizaron a los dos hombres heridos dentro del automóvil y solicitaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Testigos informaron que los responsables escaparon en un Chevrolet Chevy blanco, por lo que se implementó un operativo de búsqueda en calles cercanas para intentar ubicar la unidad y recabar datos sobre su movimiento. La zona fue acordonada mientras peritos reunían los primeros indicios.

El ataque se registra en un municipio que, entre enero y septiembre de 2025, acumuló 96 homicidios dolosos, la cifra más alta reportada en Morelos para un solo municipio en ese periodo. En total, el estado documentó 751 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, basados en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cuernavaca es gobernada por José Luis Urióstegui Salgado; llegó al cargo mediante la coalición conformada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Las autoridades municipales y estatales continúan la integración de la carpeta de investigación y la recopilación de testimonios para avanzar en la identificación de los agresores y las circunstancias del ataque.

Seis homicidios y un lesionado en un solo día

Horas antes, durante el sábado se registraron seis homicidios y un hombre lesionado en distintos hechos violentos ocurridos en varios municipios de la entidad.

A las 06:50 horas, en Tlaquiltenango, un hombre resultó herido por disparos en la colonia Presidentes, presuntamente al resistirse al robo de su vehículo. Fue trasladado a recibir atención médica.

A las 10:05 horas, en Xochitepec, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer con múltiples golpes dentro de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas.

A las 12:20 horas, en Cuautla, un hombre fue asesinado en la calle Las Granjas del fraccionamiento Los Olivos, donde se localizaron casquillos percutidos.

A las 19:19 horas, en Cuernavaca, un comerciante fue atacado dentro de su vivienda en la colonia Cantarranas. De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre ingresó al domicilio, disparó y huyó hacia la avenida Atlacomulco.

A las 22:41 horas, en Tetecala, un hombre murió tras recibir disparos en la calle Benito Juárez, en la zona Centro.

A las 23:15 horas, en el poblado de Ticumán, municipio de Tlaltizapán, dos hombres fueron localizados sin vida con heridas de arma de fuego a un costado de la carretera Tlaltizapán–Ticumán.

No hubo reportes de detenciones.