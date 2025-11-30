Atienden caso de Gusano Barrenador en Nuevo León y suspenden movilización de ganado

MONTERREY, NL. (apro).- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer la detección de un caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en una hembra bovina en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Anunció la suspensión de movilización de ganado desde zonas afectadas.

En un comunicado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que a través de Senasica recibió un llamado de un corral de engorda de Montemorelos, municipio situado al sur del estado, en donde brindó atención a un caso de miasis GBG en la hembra bovina traída de Veracruz, activando el protocolo de emergencia para la atención de casos en zona libre.

La dependencia detalló que personal oficial llevó a cabo la inspección del lote, la toma de muestras para telediagnóstico y la aplicación de los tratamientos correspondientes, no identificando otros animales afectados, lo que confirmó que se trató de un caso aislado.

Conforme al análisis técnico realizado, Senasica concluyó que el caso corresponde a una movilización, por lo que la infestación ocurrió antes del arribo del ganado a esta entidad.

Detalló que se realizaron acciones de limpieza, tratamiento larvicida, baños de aspersión e inspección exhaustiva del lote para minimizar la diseminación, sumado a que las bajas temperaturas que se presentan actualmente en Montemorelos, así como su altitud cercana a 500 metros sobre el nivel del mar, son poco propicias para la supervivencia y reproducción del insecto.

Determinó que la situación epidemiológica se encuentra bajo control y para dar mayor certeza a los productores y a la población, envió a personal especializado que realiza el rastreo epidemiológico y la búsqueda activa de posibles casos en un radio de 20 kilómetros alrededor del sitio.

“Impartirá pláticas informativas a las y los productores locales sobre la identificación y notificación temprana de lesiones compatibles; reforzará el trampeo mediante la instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos, y coordinará con APHIS-USDA el fortalecimiento de la liberación de mosca estéril en la región”, describió el comunicado de la dependencia.

Estableció que, para la mitigación de riesgos, y tomando en cuenta que los casos detectados en la entidad han estado relacionados con movimientos de ganado procedente de zonas afectadas por GBG, se ha suspendido temporalmente la movilización de ganado desde las zonas afectadas.

“Hasta que se concluya la investigación epidemiológica y existan plenas garantías de que no ingresará al estado ganado infectado o que no haya sido inspeccionado correctamente en los Puntos de Verificación e Inspección Federales o Estatales, y tratado preventivamente de conformidad con los protocolos autorizados por el organismo”.

Por su parte, Noel Ramírez Mejía, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León externó a través de un video la preocupación de que la presencia del gusano se extienda y afecte a más animales y dijo, pedirán apoyo al gobierno estatal a cargo de Samuel García.

“Tenemos miedo de que vaya a expandirse el gusano barrenador, nos vaya a afectar con la producción, que podamos tener de becerros y también en la fauna silvestre, ya que tenemos muchos ranchos o hay muchos ranchos cinegéticos que viven de la cacería, de la renta de la cacería y la fauna silvestre también puede afectarse en un futuro, no puede haber crías.

“Entonces, bueno, pedimos y en días próximos tendremos otra nueva solicitud, de que sigan restringiendo el ganado que venga de zona afectada. No queremos que entre, nos unimos al gobierno federal”, declaró Ramírez Mejía.

En septiembre pasado se dio a conocer el primer caso de Gusano Barrenador en Sabinas Hidalgo, después se informó de otro caso en Montemorelos. Ambos fueron resueltos.