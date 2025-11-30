Clausuran fiesta clandestina en San Pedro Garza García en la que había más de 350 menores de edad

MONTERREY, NL. (apro).- En un operativo realizado la madrugada de este domingo por policías de San Pedro Garza García fueron detenidas 11 personas por realizar una fiesta clandestina en un domicilio, en donde que se encontraban más de 350 menores de edad. En el lugar se decomisaron drogas, alcohol y un arma.

Información de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio describe que el operativo se activó luego de recibir dos reportes, el primero por ruido proveniente de una casa en la calle Río Mónaco, del exclusivo sector de San Patricio y el segundo por parte de un padre de familia que denunció no poder comunicarse con su hija que se encontraba en ese domicilio.

Policías de San Pedro, el Grupo de Inteligencia y la Guardia Nacional arribaron al lugar en donde detuvieron a los 11 presuntos organizadores y localizaron entre 350 y 400 menores en aparente estado de ebriedad y supuestamente incomunicados.

La policía municipal dio a conocer que se aseguraron decenas de botellas de alcohol, sustancias con características de droga, un arma corta calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo, entre otros objetos.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal, para ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde según la fuente oficial, podrían ser investigados por corrupción de menores.