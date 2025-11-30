Colectivo informa de desaparición de cuatro traileros de Reynosa en carretera de Oaxaca. Foto: Especial

REYNOSA, Tamps. (apro).- El colectivo Amor por los Desaparecidos, informó que cuatro traileros que salieron de Reynosa con carga rumbo al suroeste del país desaparecieron cuando circulaban por la carretera Transístmica, en el estado de Oaxaca.

El portavoz del colectivo de madres buscadoras, José Andrés Méndez Ñeco, confirmó que las familias de los conductores perdieron comunicación con ellos desde el pasado jueves 20 de noviembre, cuando llegaron a un retén militar ubicado a la altura del municipio Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Los desaparecidos fueron identificados como Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años; Juan José Pérez Hernández, de 37; Aldher Francisco Moreno Hernández, de 38, los tres originarios de Reynosa; y Fernando Castro Morales, de 41 años, del puerto de Veracruz.

Informó que los cuatro hombres viajaban en pipas con destino a Matías Romero. Mantuvieron comunicación con sus familias hasta que ingresaron a esa zona, pero se perdió su rastro?justo en el punto donde se localiza un retén militar. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Méndez Ñeco señaló que las unidades fueron localizadas abandonadas días después. Hasta el momento, únicamente la familia de Aldher Francisco Moreno presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que ya emitió una ficha de búsqueda.

Las demás familias han reportado la desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca.

De acuerdo con las indumentarias descritas en las pesquisas, Andrés Eloy vestía playera tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos; Juan José, playera gris de cuello redondo, pantalón de mezclilla y tenis azules.

En el caso de Aldher Francisco, portaba playera gris con la leyenda Wilson en la parte frontal, pantalón de mezclilla azul, gorra gris y botas color ladrillo marca Río Grande. Finalmente, la ficha de Fernando Castro indica que vestía una playera azul tipo militar y llevaba barba.

Las familias continúan con la búsqueda y en espera de avances por parte de las autoridades oaxaqueñas.