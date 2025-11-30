Encuentran sin vida a Fabiola Metzulebeth; había denunciado cuatro veces a su expareja

ENSENADA, Baja California (apro).- Tras casi un mes de búsqueda, Fabiola Metzulebeth Cervantes Macías, madre de tres hijos y quien había denunciado en cuatro ocasiones a su expareja, fue encontrada sin vida en el municipio de Tijuana, Baja California.

La mujer de 30 años había sido vista por última vez el pasado 1 de noviembre, tras salir de su trabajo en la maquiladora Boe Vision Electronic Technology Mexico S.A. de C.V., ubicada en Otay, en dicha ciudad fronteriza.

Desde entonces, su familia, grupos buscadores de personas desaparecidas y hasta el Sindicato Unidos con México Moderno (Sucomm) habían emprendido una campaña para llamar la atención sobre el caso, además de pedirle a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) que agilizara la investigación respectiva.

Sin embargo, el Colectivo Madres Hasta Encontrarte, del municipio de Tecate, confirmó este fin de semana que la joven había sido hallada.

El viernes 28 dieron a conocer una llamada anónima para que acudieran al Rancho La Herradura de Oro, en Tijuana, en la parte trasera de la empresa Toyota, pues supuestamente habían indicios de un cuerpo en el predio.

Tras la revisión en campo, informaron del hallazgo de una mujer, su complexión y las características de la ropa, además de aclarar que tocaría a la Fiscalía Regional de Tijuana, al estar dentro de sus límites.

Para el sábado 29, confirmaron que efectivamente era la joven.

“Gracias al anónimo que nos hicieron llegar a la página del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate dimos con el cuerpo de la joven Fabiola Metzulebeth Cervantes. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Fabiola. Le mandamos un fuerte abrazo y mucha fortaleza”, expresaron.

Había denunciado a su expareja

El pasado 14 de noviembre, la señora Fabiola Macías encabezó una rueda de prensa, junto con otros familiares, para exigir que se agilizara el caso.

Ese día detallaron que la última información que tuvieron de la joven fue que había tomado el transporte de personal de la empresa y descendido en la colonia Villa del Campo, donde también vive su expareja, Roberto Raúl Garvín Zapata, según la última ubicación registrada en el teléfono celular.

Incluso que el 4 de noviembre recibieron un mensaje desde el teléfono celular de Fabiola Metzulebeth donde les avisaba que supuestamente se iba hacia Estados Unidos, que no la buscaran y que se encargaran de su hija, texto que descartó la madre al no ser la forma en que su hija solía comunicarse.

Como parte del encuentro con los medios, señalaron que tuvo una relación de un año con Garvín Zapata y tuvieron una hija, actualmente de dos años de edad.

También que Fabiola sufría maltrato y acoso, motivo por el cual se separó en diciembre de 2024.

Sobre las denuncias, se derivaron de situaciones acoso, golpes, irrupciones violentas en la vivienda, agresiones contra el hermano de la joven, robos, y hasta una denuncia falsa de supuesta sustracción por parte de ella.

La familia y la parte jurídica de Sucomm denunciaron que la mujer tampoco contó con medidas de protección efectivas, tras una orden emitida por la FGE, pero que la Policía Municipal de Tijuana no la hizo efectiva.

Sol Merino, directora operativa del Sucomm, y quien estuvo en la conferencia de prensa, aseguró este fin de semana que continuarán con el acompañamiento jurídico a la familia.

De Roberto Raúl Garvín Zapata, medios regionales refirieron que estaba en calidad de detenido desde mediados de noviembre por cuestiones de narcomenudeo. Semanario Zeta documentó que el pasado 13 de noviembre había sido vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, con relación al caso de Fabiola Metzulebeth.