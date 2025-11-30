Marchan contra la inseguridad en Ciudad Victoria; buscan visibilizar el hartazgo ciudadano

CIUDAD VICTORIA. (apro).- Cientos de habitantes de la capital tamaulipeca salieron este domingo a las calles para participar en la Marcha por la Paz, una manifestación ciudadana convocada para exigir el fin de la violencia y mejores condiciones de seguridad para las familias de Ciudad Victoria.

Vestidos con playeras blancas, los asistentes partieron desde la plaza Hidalgo y realizaron un recorrido silencioso, sosteniendo pancartas con mensajes de esperanza, respeto por la vida y reconstrucción del tejido social.

A lo largo de la caminata se realizaron breves momentos de oración, reflexiones colectivas y consignas alusivas a la paz, en un ambiente pacifico y ordenado, con la participación de familias, jóvenes, adultos mayores y organizaciones civiles.

Los organizadores subrayaron que la movilización fue completamente sin intereses políticos, motivada por la preocupación social ante los hechos delictivos que en los últimos meses han afectado hogares, comercios y espacios públicos.

Señalaron que el objetivo principal es visibilizar el hartazgo ciudadano y enviar un llamado firme a las autoridades para reforzar las estrategias de seguridad y atender de raíz los factores que generan la violencia.

Los participantes coincidieron en que esta movilización representa el deseo colectivo de frenar la normalización de los episodios violentos y recuperar la tranquilidad que durante años distinguió a Ciudad Victoria.

La marcha concluyó con una concentración final, donde se leyeron mensajes de aliento y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia.

Y es que recientemente se reportó un aumento importante en robos a casas y comercios en la ciudad: se documentó un alza del 145 % en robos domiciliarios en un periodo de tres meses.

También ha crecido la violencia intrafamiliar, lesiones y daños a la propiedad, según reportes locales.

El fin de semana pasado, se registró un ataque armado en la zona centro de Ciudad Victoria, que dejó al menos una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.