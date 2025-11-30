“No hay ni un paracetamol”: Militares retirados protestan en Chiapas por trato digno

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un grupo de militares en retiro protestó este domingo en la capital chiapaneca y se sumó a la movilización nacional para demandar a la presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, atención y solución a sus exigencias en materia económica y de salud, así como su rechazo al incremento del 4 por ciento a sus percepciones mensuales.

Los militares en situación de retiro acompañados de sus familias se movilizaron desde las instalaciones de la 7ª Región Militar, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno estatal, donde realizaron un breve mitin.

Durante la manifestación, los inconformes pidieron un trato digno para oficiales y tropas que, aseguraron, “con entrega, lealtad y sacrificio” sirvieron al país en diversas regiones y responsabilidades operativas.

Entre sus principales demandas destacaron la mejora en la atención clínica y el abasto oportuno de medicamentos en los hospitales militares, un aumento paralelo en los haberes de retiro y pensiones, así como la agilización de trámites en las delegaciones foráneas.

El teniente Manuel Medina señaló que lo que exigen son derechos ya establecidos. “Pedimos que no falten medicamentos en el hospital militar, que el incremento a los haberes de retiro sea como mínimo del 6 por ciento anual y no del 3 ni del 4 por ciento”, expresó.

Denunció además carencias en los servicios médicos. “No hay ni un paracetamol; nos dan la receta, pero tenemos que surtirla en farmacias externas”, afirmó.

Medina subrayó que quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas no solicitan privilegios, sino lo que les corresponde por ley. “Esos derechos los ganamos a pulso; dejamos años de nuestra vida en el servicio. Ahora pedimos trato digno para los pensionados”, manifestó.

Finalmente, los manifestantes dirigieron un llamado respetuoso y disciplinado a la presidenta Sheinbaum para que se atiendan sus peticiones. “Que le informen de nuestras necesidades y haya respuesta”, apuntó el teniente en retiro.