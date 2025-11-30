“Sigan desgastándose en tirar”: así respondió la alcaldesa de Uruapan a ataques

La alcaldesa aseguró que continuará el legado de Manzo. Foto: Facebook Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, denunció que ha recibido ataques hacia su persona y contra su esposo, el alcalde asesinado Carlos Manzo, a quienes respondió: “sigan desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”.

En Facebook, la viuda de Carlos Manzo sostuvo que el legado del alcalde michoacano continuará “pese a quien le pese”.

El pasado martes, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde la tribuna del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña lanzó descalificativos contra Grecia Quiroz, a quien calificó de “fascista”.

“Durante estos días he recibido un sin fin de ataques hacia mi persona, mi familia, aún hacia mi amado Carlos que quiero que sepan que aunque él ya no pueda defenderse aquí estaré yo para hacerlo, y no permitiré quieran manchar su nombre”, dijo Grecia Quiroz en sus redes sociales.

“Y a todos esos que están tan preocupados por nuestro movimiento mejor ocúpense en sus labores y déjenos trabajar en favor de nuestra gente, ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo, pero como decía Carlos ‘si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien’”, sostuvo la alcaldesa.