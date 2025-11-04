Caen tres ligados a la célula del “Comandante Cromo” en Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca detuvo a tres personas ligadas a la célula del “Comandante Cromo”, por extorsión y cobro de piso a comerciantes en la región del Istmo de Tehuantepec.

La captura se realizó como resultado del despliegue de la “Operación Sable” en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente formaban parte del grupo delictivo del “Comandante Cromo” vinculado con la comisión de delitos como extorsión, cobro de piso, portación de armas de fuego y amenazas, además de ser señalados por efectuar detonaciones de arma de fuego contra los domicilios de personas que se negaban a realizar los pagos extorsivos.

Tras conocer estos hechos, la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPECS) y la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, desplegaron un operativo en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para resolver su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene de manera permanente acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional, orientadas a identificar y detener a objetivos generadores de violencia, contribuyendo así a fortalecer la seguridad y la paz en todas las regiones de la entidad.