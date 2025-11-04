Confirman sentencia contra exdiputado de Hidalgo por narcomenudeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un Tribunal de alzada confirmó la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión para el exdiputado local hidalguense Edgar Hernández Dañu por el delito de narcomenudeo.

La defensa del exmiembro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) confirmó que hoy, aproximadamente a las 10:58 de la mañana, se ratificó la sentencia condenatoria, con una reducción de cuatro meses; lo anterior, dentro del toca penal 132/2025.

Asimismo, el exlegislador deberá pagar una multa de 190 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), que equivale a 19 mil 710.60 pesos, monto que el sentenciado deberá pagar a través del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

La abogada Blanca Arely León Domínguez, a cargo de la defensa de Hernández Dañu, acusó que a dos minutos de emitida la sentencia, policías procesales arribaron al Hotel Franquette, ubicado sobre la carretera Pachuca-Actopan, donde su cliente se encontraba en la habitación 37 bajo custodia por su medida cautelar.

Los elementos acudieron por indicaciones del Juez Segundo de Ejecución de Pachuca, Héctor Erasmo Anaya Méndez, para trasladar al exdiputado petista al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

"Es decir, que la resolución de la Sala fue notificada al mismo tiempo que su traslado al Cereso", reclamó la litigante.

“Acudí a los juzgados de control de Pachuca y al revisar mis causas tanto de enjuiciamiento como de ejecución, advertí que hoy, a las 9:00 horas, el Tribunal de alzada notificó al Tribunal de Enjuiciamiento la sentencia en la cual confirmaban el fallo condenatorio. A las 9:52, el juez de ejecución ordenó que se diera inició a la ejecución del falló, ordenando al director del Cereso el reingreso de Edgar", remarcó.

La abogada sostuvo que los procedimientos se realizaron sin que les informaran sino hasta las 10:59 de la mañana –confirmación de la sentencia–, "cuando en audiencia de alegatos aclaratorios se pidió a los magistrados fuéramos notificados al mismo tiempo que al Tribunal de Enjuiciamiento".

Igualmente, reclamó: "En menos de dos horas notificaron al Tribunal de Enjuiciamiento y al Tribunal de Ejecución, ambas autoridades acordaron y con prontitud informaron al director del Cereso de Pachuca, para que éste ordenara el reingreso del exdiputado".

Desde el jueves, el lunes y este martes, la defensa tramitó amparos directos para solicitar la suspensión, cuyos procedimientos continúan.