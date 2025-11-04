En lugar de las cenizas, entregaban tierra: la estafa del crematorio de mascotas en Chetumal

Guillermo Alejandro “N”, fungía como propietario del crematorio para mascotas Xibalbá, y Brizeidy “N”, recibía los pagos, detenidos por fraude . Foto: Especial

PLAYA DEL CÁRMEN, Q. Roo., (apro) .- Por tres años consecutivos, el crematorio de mascotas Xibalbá, ubicado en Chetumal, presuntamente en vez de entregar a los dueños las cenizas de sus mascotas fallecidas les proporcionaba tierra en las urnas que se pagaban por un servicio funerario; los propietarios del negocio están detenidos y vinculados a proceso por el delito de fraude.

El hecho causó conmoción la semana pasada en la capital quintanarroense, luego de que el dueño de una mascota recién fallecida se percató que los restos de su perrito se encontraban embolsados en un predio cercano al crematorio, donde los vecinos alertaron por los olores; intuían que se trataba de probables partes humanas, cuando en realidad eran cuerpos de canes y gatos en estado de descomposición.

El dueño de la mascota que dio pistas de la ilegalidad, horas antes había pagado por los servicios funerarios a dicho establecimiento. Luego volvió a ver a su mascota inerte en estado de putrefacción tirada en el predio. Conmocionado, dio a conocer su caso.

El hecho se difundió inmediatamente en redes sociales, donde otros propietarios de mascotas dieron a conocer su versión, que luego confirmaron cuando fueron sacados del terreno los cuerpos de varios animales dentro de bolsas negras.

Al parecer, los dueños habían sido estafados porque lo que conservaban en sus hogares no eran cenizas de sus mascotas, sino tierra negra entregada por los propietarios de Xibalbá, el crematorio.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación chetumaleños, el crematorio operaba sin permisos para ejecutar este tipo de labores.

Tras darse a conocer la omisión, la gobernadora Mara Lezama Espinosa emitió un comunicado asegurando justicia.

El lugar se inspeccionó por policías ministeriales donde se encontró que el horno llevaba mucho tiempo sin operar, de acuerdo con las versiones de medios chetumaleños.

El jueves 30, dos personas fueron detenidas: Guillermo Alejandro “N” y Brizeidy “N”. El primero fungía como propietario, mientras que la segunda persona recibía los pagos.

De acuerdo con el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, fueron sacados del predio aledaño al crematorio 232 cadáveres, entre perros y gatos, además han detectado restos óseos dispersos en el sitio.

Por estos hechos se han integrado 238 carpetas de investigación por personas que pagaron por el servicio de cremación desde el año 2022 hasta por cinco mil 600 pesos.

Informó que Guillermo Alejandro “N” ejercía labores de médico veterinario sin tener cédula profesional.

“Adicionalmente prestaban servicios de psicología y tanatología gratuita, consultas médicas, quimioterapias para mascotas, entre otras. Cabe señalar que ninguno de los detenidos cuenta con cédula profesional para proporcionar este tipo de actividades”, dijo Raciel López.