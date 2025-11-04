Investigan ataques a operadores de transporte público en Morelos; no descartan extorsión

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos ataques recientes contra transportistas en la zona oriente de Morelos podrían estar relacionados extorsión, informó el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga ambos casos y que existen avances importantes en las indagatorias.

Durante el fin de semana se registraron dos ataques armados contra unidades del transporte público en los municipios de Cuautla y Yecapixtla.

En el primer hecho, ocurrido sobre la carretera Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la Quinta Loriffe, una combi de la ruta Casasano-Patos fue atacada a balazos. El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Horas después, en la colonia Juan Morales, en Yecapixtla, hombres armados dispararon contra otra unidad en movimiento, lo que causó la muerte del operador. Según los reportes preliminares, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y se dieron a la fuga.

La Fiscalía Regional Oriente inició las investigaciones correspondientes para esclarecer ambos casos.

Al respecto, el secretario de Seguridad precisó que el caso de Cuauhtémoc, en Cuautla, es el que concentra los esfuerzos de las autoridades. “Creo que el único hecho relevante es la agresión a unas combis en Cuauhtémoc, la cual ya se está investigando. Ya se tiene información sólida y vamos a dar resultados en las próximas semanas”, señaló.

Detalló que uno de los casos corresponde a un chofer herido, mientras que el otro involucra a un operador de una ruta distinta que sufrió una agresión directa y perdió la vida. “Ahorita estamos revisando los resultados de las investigaciones”, indicó.

Cuestionado sobre si los ataques estarían vinculados con extorsión, Urrutia Lozano explicó: “Podría ser un acto de extorsión; lo estamos verificando”. Agregó que el próximo miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los avances y confirmó que “actualmente hay procesos judiciales en la ciudad de Cholula, y los daremos a conocer ese día”.

En la región de Cuautla, usuarios del transporte colectivo expresaron su preocupación por el aumento de la violencia en las rutas que conectan con Cuernavaca y otros municipios del oriente del estado.