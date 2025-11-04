La “Operativa Barredora” de Puebla graba ejecución de policías de Huixcolotla (Video)

PUEBLA, Pue., (apro).- La “Operativa Barredora” de Puebla divulgó un video sobre el momento en el que fueron ejecutados los tres policías municipales de Huixcolotla, la madrugada de este lunes.

En las imágenes, que fueron grabadas por los mismos integrantes del grupo armado, se observan dos camionetas blancas y sujetos con armas de alto calibre disparando en múltiples ocasiones contra la patrulla.

Además, aparece el logotipo que distingue a la célula supuestamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los policías municipales de Huixcolotla, Yusami Monterrosas Apolinar, Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigosa fueron ejecutados ayer en la madrugada a la entrada de esa localidad cuando tripulaban una patrulla.

Tras este ataque, todos los integrantes de la corporación municipal renunciaron, por lo que el secretario de Seguridad del Estado, Francisco Sánchez, dijo que la dependencia a su cargo tomaría el control de la vigilancia de esa localidad.

En una página donde integrantes de la policía estatal divulgan información se aseguró que los vehículos que aparecen en el video que circuló este martes son los mismos que participaron en la ejecución de dos elementos de esa corporación cometida el 18 de mayo en el municipio conurbado de Amozoc.

En esa ocasión, los policías estatales fueron acribillados cuando se encontraban custodiando un inmueble que fue cateado y en el que se localizó una toma clandestina, vehículos robados y unidades usadas para transportar combustible.

En la cuenta Comisión Blindada Puebla México de red social X, que es usada por integrantes de la corporación estatal para hacer denuncias públicas, se muestran imágenes de los vehículos que supuestamente coinciden en ambos hechos de violencia.

En los mensajes se asegura que el grupo que cometió esas ejecuciones son “marinos, militares, ex marinos y ex militares”.

“Meten miedo y asesinan servidores públicos, para meter miedo y tomar el control con el personal de ellos y poder tener el poder de las diferentes zonas”, aseguran. “Así es señores ciudadanos, está es una estrategia para sacar dinero. Señora presidenta y señor gobernador exigimos su inmediata intervención”.