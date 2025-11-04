La periodista Adela Navarro denuncia ante la FGE intimidación y presencia de hombres armados

ENSENADA, B. C. (apro).- La periodista Adela Navarro Bello, codirectora de Semanario Zeta, denunció formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) actos intimidatorios y la presencia de hombres armados en sus oficinas, informó la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez.

La funcionaria estatal lo declaró este martes 4 de noviembre en torno a los hechos registrados el pasado viernes 31 de octubre, luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, junto con su abogado Miguel Lanz Paredes, y escoltas armados, arribaron a las instalaciones del medio comunicación ubicado en el municipio de Tijuana.

“Tenemos la denuncia de la periodista, la codirectora de este semanario, donde efectivamente ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado recientemente (Omar Cisneros Salcedo), en el cual ella menciona que iba con sus abogados e iba con hombres armados”, citó Andrade Ramírez.

Subrayó que lo anterior se trata de “una comparecencia intimidatoria” el hecho de “estar hombres armados en busca de una mujer”.

“Además de las agresiones de género, por tratarse de una femenina, pues ella sintió amenazas reales, eminentes, al llegar la persona en esas condiciones de levantando la voz. Tomamos también la denuncia que presentó el día de ayer (lunes) los abogados de la periodista”, refirió la fiscal general.

Aseguró que le han brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado de Baja California, en lo tocante a la Secretaría General de Gobierno y la atención a los periodistas.

“Por parte de la Fiscalía General vamos a continuar con las investigaciones y se le está ofreciendo toda la protección toda vez que ella se siente vulnerable al recibir estas amenazas que, a veces, aunque sean verbales, pueden ser amenazas. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, puntualizó.

Manuel Cisneros Romero acudió al semanario con sus escoltas y rodeados de medios de comunicación digitales para exigir de manera agresiva encontrarse con la codirectora.

La actitud del padre de Omar Cisneros, propietario de la birriería La Hacienda de Guadalajara, en el municipio de Ensenada, y ejecutado el sábado 25 de octubre, alertó a organizaciones como Artículo 19 México que solicitó medidas de protección para la periodista Adela Navarro Bello.