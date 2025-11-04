Nombran nuevo mando de la Guardia Nacional en Sinaloa

Toma de protesta de Julices Julián González Calzada, nuevo comandante de la 3ra Brigada de la Policía Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa. Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La Guardia Nacional (GN) designó como coordinador y comandante de la tercera brigada en Sinaloa a Julices Julián González Calzada. Este nombramiento es ya el tercero desde noviembre de 2024 en el estado, y el cuarto en el periodo de guerra que han mantenido las facciones de los Chapitos y Mayos.

González Calzada estuvo antes en Hidalgo y ahora entra al relevo de Francisco Alvarado Terán, quien estuvo apenas cuatro meses en el cargo en Sinaloa, desde el 4 de julio a este 4 de noviembre.

Previamente, estuvo al frente de la GN Jorge Enrique Martínez Medina, quien entró en relevo de José Luis Chiñas Silva, quien también se sostuvo apenas tres meses en el cargo entre agosto y noviembre de 2024.

Coordinadores de la GN en Sinaloa