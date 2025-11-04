Por inseguras, clausuran 13 tiendas Waldo’s en Tijuana, BC

ENSENADA, B. C. (apro).- Por no garantizar las medidas de seguridad preventivas para operar, un total de 13 tiendas Waldo’s fueron clausuradas por la Dirección de Protección Civil del Municipio de Tijuana, Baja California.

El operativo se da en el marco de revisiones a nivel nacional para dichas sucursales, luego de que el pasado sábado 1 de noviembre se registrara una explosión e incendio en un negocio de Hermosillo, Sonora, dejando un saldo de 23 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad.

José Luis Jiménez González, director de la dependencia local, informó este martes que implementaron dicho operativo para verificar las medidas indicadas en 28 establecimientos en dicha ciudad fronteriza.

“El operativo corresponde a las labores de verificación propias de la dependencia, para corroborar que cuenten con su Programa Interno de Protección Civil (PIPC) y cumplan con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de trabajadores y consumidores”, detalló mediante un comunicado.

El funcionario detalló que desplegaron cuatro grupos del área de verificaciones de la dependencia municipal y, a este ejercicio preventivo, se sumó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

“Como resultado de este operativo, se procedió a la clausura de 13 establecimientos ‘Waldo’s’, por no garantizar las medidas de seguridad requeridas para operar”, afirmó.

De acuerdo a los datos divulgados a la prensa, fue por no cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos señalética adecuada, salidas de emergencia funcionales, extintores, botiquines e instalaciones eléctricas seguras.

Jiménez González agregó que durante el primer año de trabajo se ejecutaron 336 verificaciones a centros comerciales y locales de la ciudad, a quienes se les requirió su PIPC y medidas de seguridad.

Conforme a datos generales, en Baja California hay 66 establecimientos de este tipo; también fue dada a conocer una clausura en otro establecimiento del municipio de Playas de Rosarito.