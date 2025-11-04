Productores agrícolas de Guanajuato retoman bloqueos carreteros en distintos puntos del estado. Foto: X: @GN_Carreteras

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Productores agrícolas retomaron este martes los bloqueos carreteros en distintos puntos del estado ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal sobre los precios de comercialización del maíz y el sorgo.

Reclaman que tras los 7 mil pesos por tonelada en los precios de garantía del maíz los compradores decidieron bajar los precios. Además, piden se establezca un precio de garantía de 6 mil pesos por tonelada de sorgo, porque el acuerdo de hace una semana solo incluyó a los productores de maíz.

Hasta las 15:30 horas se reportaban cierres en siete puntos:

Carretera federal 45, tramo Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial, en ambos sentidos. Carretera federal 90, tramo Irapuato–Abasolo, frente a la empresa P&G. Carretera federal 90, tramo Abasolo–Irapuato, entronque con Pueblo Nuevo. Carretera 90, tramo Pénjamo, a la altura de Santa Ana Pacheco. Carretera 90, tramo Irapuato–Zapotlanejo, a la altura de la comunidad Churipitzeo. Carretera 90, mismo tramo, a la altura de Laguna Larga de Cortés, en Pénjamo. Autopista 45D, tramo León–Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa de Plan de Ayala.

Los bloqueos comenzaron poco después del mediodía, cuando los productores se movilizaron nuevamente al no obtener respuesta de las autoridades federales.

Según los manifestantes, los compradores han decidido bajar el precio del maíz, lo que consideran una medida injusta.

En sus pancartas se leen mensajes como “el agricultor pide precios justos”, mientras piden comprensión a los automovilistas afectados por los cierres.

La gobernadora Libia García Muñoz Ledo declaró que han solicitado al Gobierno Federal la instalación de mesas nacionales con compradores para definir precios equitativos.

“Se les está dando el apoyo (a los productores), pero los compradores están bajando los precios; es lo mismo que si no se diera el apoyo. Estamos pidiendo que las mesas para el tema de la comercialización sean nacionales”, señaló García Muñoz Ledo.

La gobernadora confió en que los bloqueos no se extiendan como hace una semana, cuando se contabilizaron hasta 40 puntos carreteros cerrados en todo el estado.

Hace una semana los bloqueos se extendieron durante cuatro días. El último bloqueo fue levantado el pasado viernes por la noche; sin embargo, las protestas se reanudaron apenas unos días después.

Hasta el momento, el Gobierno de Guanajuato no ha emitido una estimación de las pérdidas económicas derivadas de las afectaciones en las carreteras.