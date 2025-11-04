Proponen a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa de Uruapan

Grecia Itzel Quiroz García, presidenta del DIF de Uruapan, junto a su esposo, el alcalde de esa entidad, asesinado el pasado 1 de noviembre. Foto: Facebook: Grecia Quiroz

MICHOACHÁN., (apro) .- El congreso del estado de Michoacán recibió este martes la propuesta formal de parte del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla para que la viuda del expresidente Carlos Manzo Manríquez, Grecia Itzel Quiroz García, asuma la titularidad del municipio de Uruapan.

El diputado Bautista Tafolla, pertenece al movimiento independiente de “La Sombreriza”, que creó y encabezó el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez.

La propuesta será turnada a la Comisión de Gobernación para análisis y dictamen, y será votada en la siguiente sesión del pleno, que está anunciada para esta misma semana.

La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres del partido Morena, dijo que la designación del próximo presidente municipal de Uruapan “se hará bajo el procedimiento legal pertinente poniendo por delante el interés de los ciudadanos” y adelantó que será está misma semana cuando se designe al alcalde o alcaldesa sustituta.

Por su parte, el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, declaró ayer en conferencia de prensa, que el movimiento al que pertenecía Carlos Manzo, será quién tomé la decisión de elegir a su nuevo alcalde.

Grecia Itzel Quiroz García, hasta hoy encabeza el Sistema DIF municipal de Uruapan y por el momento no existen datos disponibles de trayectoria o afiliación a algún partido político.