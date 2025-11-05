Asesinan a balazos al exdirector de Panteones de Culiacán

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El exdirector de Panteones del Ayuntamiento de Culiacán, Carlos Danilo Burgos García, fue asesinado a tiros la noche del martes en la capital del estado, en una jornada de violencia que registró dos feminicidios y un total de 10 homicidios dolosos en la entidad.

El crimen ocurrió en la colonia Rafael Buelna, al sur de la ciudad, cuando hombres armados atacaron al exfuncionario sobre la avenida Abedul, entre las calles Pirul y Roble.

Burgos García fue director de Panteones del Ayuntamiento de Culiacán entre el 2018 y 2024, bajo las administraciones de Jesús Estrada Ferreiro y de Juan de Dios Gámez Mendivil. Dejó el cargo apenas el 23 de julio del año pasado.

Además, también en el sector sur, pero en la colonia 21 de marzo, dos mujeres fueron atacadas a balazos en un puesto de venta de aguacates alrededor de las 16:00 horas. En el lugar quedó sin vida una de las mujeres y la otra falleció en un hospital mientras recibía atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desplegó un operativo tras el ataque y reportó el arresto de un menor de edad a bordo de una motocicleta, señalado como el presunto culpable del ataque a las dos mujeres.

En total en Sinaloa se registraron 10 asesinatos, nueve de ellos en Culiacán, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).