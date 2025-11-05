Caso Waldo’s Hermosillo: Gobernador Durazo promete "verdad" y "justicia" para las víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobernador Alfonso Durazo informó que María Isabel Morales, una joven de 20 años que resultó herida durante el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, fue trasladada a una clínica especializada en Phoenix, Arizona.

"Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo. No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo. Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada. Verdad, para que no haya dudas. Justicia, para que no haya impunidad". anunció el mandatario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el miércoles que las 23 víctimas mortales del incendio ocurrido fueron identificadas en su totalidad mediante pruebas de ADN y peritajes forenses.

Hasta el momento, la investigación apunta a una falla en un transformador eléctrico privado dentro del establecimiento como origen de la explosión e incendio. No hay indicios de intencionalidad, pero se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

El gobierno del estado de Sonora ordenó el cierre temporal de las 68 sucursales de la cadena comercial Waldo’s ubicadas en la entidad.

La sucursal afectada contaba con un programa interno de protección civil autorizado en 2019 y revalidado en 2020. Sin embargo, en 2021 la autoridad estatal negó la renovación tras detectar irregularidades en sus protocolos y medidas de prevención.

Víctimas identificadas

6 menores de edad (2 niñas y 4 niños)

12 mujeres adultas (una embarazada)

5 hombres adultos

Entre ellos, Johana Hernández, estudiante destacada de la Universidad de Sonora, y un hombre de 63 años originario de Guadalajara, Jalisco.