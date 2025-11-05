Civiles armados provocan tensión en Atlatlahucan para impedir detención (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Este miércoles al mediodía se registraron momentos de tensión en la cabecera municipal de Atlatlahucan, Morelos, luego de que un grupo de civiles armados realizara múltiples disparos al aire y bloqueara accesos carreteros para impedir la detención de dos personas durante un operativo policial.

Atlatlahucan se localiza a 60.1 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado, y actualmente es gobernado por Agustín Toledano Amaro, quien llegó a la presidencia municipal mediante una alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente comenzó cuando agentes de seguridad aseguraron a un hombre y una mujer presuntamente en posesión de armas de grueso calibre. Minutos después, varios sujetos a bordo de camionetas arribaron al lugar, efectuaron disparos y cerraron el paso a las patrullas para evitar el traslado de los detenidos.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo, en uno de los puntos, un vehículo de lujo fue colocado en medio de una calle mientras hombres con chalecos antibalas y armas de grueso calibre realizaban disparos al aire, generando alarma entre los habitantes.

También en redes sociales, a través de grupos de Facebook y WhatsApp, circularon mensajes en los que se convocaba a pobladores de Totolapan y Atlatlahucan a sumarse a los bloqueos, con el argumento de impedir presuntos abusos de autoridad y apoyar a personas “que ayudan al municipio y a la gente que más lo necesita”.

En esos mismos espacios digitales se difundieron videos donde se observa cómo mototaxistas irregulares y unidades del transporte público de la ruta 15 azul de Atlatlahucan bloquearon los accesos entre Totolapan y Atlatlahucan, colocando vehículos para impedir el paso de unidades oficiales.

Las autoridades confirmaron que se realizaron bloqueos en tres puntos de Totolapan, complicando el desplazamiento de los cuerpos de seguridad.

Autoridades estatales informaron que los agresores también convocaron a vecinos para obstaculizar la labor policial, principalmente en las zonas de la Universidad y Mochomilpa.

Se estima que los civiles realizaron más de 200 detonaciones. No se reportaron enfrentamientos directos ni personas lesionadas. La situación fue controlada tras el arribo de refuerzos de seguridad.

De acuerdo con información corroborada por fuentes oficiales, las dos personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, conforme lo establece la ley, para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

Fuentes de seguridad consultadas señalaron que no es la primera vez que se realizan operativos en esta zona y que, en ocasiones anteriores, habitantes han intervenido para obstaculizar las detenciones o proteger a grupos delictivos que operan en la región oriente de Morelos.

Las investigaciones continúan para establecer la posible relación de los detenidos con una célula delictiva que actúa en esa zona del estado.