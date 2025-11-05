Encapuchado intenta entrar al Congreso de Michoacán previo a la toma de protesta de Grecia Quiroz

Ingreso de Grecia Itzel Quiroz al Congreso de Michoacán. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

MORELIA, Mich., (apro).- Elementos de la policía estatal, detuvieron a un hombre encapuchado que intentaba entrar al Congreso del estado, momentos antes de que Grecia Itzel Quiroz llegara al recinto para tomar protesta como nueva presidenta municipal del municipio de Uruapan, en sustitución de su esposo asesinado, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El hombre detenido se mezcló entre la gente que se congregó afuera del Congreso local, ubicado sobre la avenida principal de la ciudad de Morelia, para manifestar el apoyo a la esposa del exalcalde, e intentó ingresar, pero la policía lo detuvo y le quitó la capucha que portaba.

También le decomisaron mariguana y fue esposado, no sin antes forcejear con los elementos policiacos, a quienes en varias ocasiones intentó despojar de sus armas.

El sujeto fue remitido al Ministerio Público de la Secretaría de Seguridad Pública.

El hecho se da en un momento en el que la seguridad de funcionarios públicos se encuentra entre dicho por los recientes hechos de violencia que se han vivido.