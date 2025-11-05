FGE de BC confirma que Omar Cisneros, empresario restaurantero, estaba armado cuando fue asesinado

Fachada del restaurante de birria Hacienda La Guadalajara, donde fue asesinato el dueño, Omar Cisneros, en Ensenada, BC. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que existen varías líneas de investigación en el caso del asesinato del propietario de la birriería Hacienda La Guadalajara, además de que Omar Cisneros Salcedo estaba armado al momento del ataque.

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez lo declaró el martes 4 de noviembre en rueda de prensa, en torno a la ejecución registrada el pasado sábado 25 de octubre al interior del negocio ubicado en el municipio de Ensenada.

“Tenemos algunas líneas de investigación. Estamos analizando la escena del crimen, las armas que se utilizaron, el arma que también portaba la víctima. Todo eso estamos analizando en ese entorno de la investigación que, por la secrecía y el respeto a los deudos, a su padre, a su familia, no podemos mencionar en este momento”, declaró.

Andrade Ramírez afirmó que no cuentan con “una evidencia ni objetiva ni subjetiva” respecto al llamado “cobro de piso” o extorsión.

Semanario Zeta fue el primero en dar a conocer, el pasado viernes 31 de octubre, la existencia de tres líneas de investigación, que Cisneros Salcedo estaba armado y que le faltaba el celular.

Lo anterior, en un trabajo de investigación sustentado con información oficial de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Estas son: una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante en la calle Macheros, también en la zona turística; así como un posible “cobro de piso”, o extorsión.

Por último, una posible relación entre Omar Cisneros y un exelemento de la FESC, identificado como Manuel Guzmán, dado de baja de la corporación en 2019 tras ser vinculado con actividades ilícitas y presuntamente haber colaborado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Llamó la atención de los agentes de investigación que el teléfono celular de Cisneros no fue encontrado en el sitio, y según fuentes de la investigación, la familia no ha mostrado disposición a las autoridades para entregarlo. Esa situación podría estar retrasando la revisión de llamadas y mensajes que aportarían datos relevantes sobre sus últimos contactos”, apuntó Zeta.

De la pistola, versiones familiares indican que era por seguridad, tras concluir el litigio del estacionamiento indicado.

Y también que la FGE encontró nueve casquillos percutidos en la escena, correspondientes a dos armas calibre 9 mm, usadas en al menos seis homicidios registrados entre el 2019 y el 2025, en la delegación El Sauzal de Rodríguez, contra presuntos vendedores de droga relacionados con el Cártel de Sinaloa (CDS), lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas dentro de dicha organización.