Prometió servicio de banquetes y defraudó con 326 mil pesos a universitarios; ya fue detenido

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Ocho años después de haber desaparecido sin dejar rastro, Alán, el hombre que engañó y defraudó a un grupo de jóvenes universitarios al incumplir con el servicio de banquetes contratado para su fiesta de graduación, finalmente fue detenido por las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Metropolitana cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alan “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude, derivado del incumplimiento de un contrato de prestación de servicios por el cual recibió una cantidad considerable de dinero.

El individuo fue localizado y asegurado en una plaza comercial del municipio de Temixco, y será presentado ante el juez que lo requiere para responder por los señalamientos en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al 1 de septiembre de 2017, cuando Alan “N” celebró un contrato con estudiantes de la Universidad del Valle de Cuernavaca (UNIVAC) para encargarse del banquete de su ceremonia de graduación, programada para junio de 2018.

Los jóvenes acordaron pagarle en diversas exhibiciones hasta cubrir el monto total de 326 mil pesos. Sin embargo, pese a que el proveedor recibió el pago completo, presuntamente incumplió y no se presentó el día del evento.

El caso se viralizó en medios de comunicación y redes sociales, ya que en esa época fueron frecuentes los fraudes cometidos contra grupos de graduados que contrataban servicios para sus festejos.

Ante la falta de respuesta y el daño económico ocasionado, los afectados interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público especializado.

Derivado de las indagatorias, el agente del Ministerio Público determinó la probable responsabilidad de Alan “N”, por lo que solicitó y obtuvo del juez la orden de aprehensión correspondiente, ejecutada por agentes de la AIC, dando cumplimiento al mandato judicial.