Vinculan a proceso a presunto cómplice de guardias nacionales que cometían secuestros

PUEBLA, Pue., (apro) .- La Fiscalía General de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso contra Javier “N”, originario de San Martín Texmelucan, quien está acusado de ser cómplice de elementos de la Guardia Nacional que se dedicaban a cometer secuestros en esa localidad haciéndose pasar como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En una audiencia, el juez de control dictaminó que existen elementos para procesar a Javier “N” por el delito de secuestro, por lo que fue enviado al penal de Huejotzingo.

El ahora procesado está acusado de haber proporcionado información a elementos de la Guardia Nacional sobre habitantes de San Martín Texmelucan que podrían ser víctimas de secuestro para cobrar rescates, además de operar en colaboración con ellos para “halconear” la zona al momento de cometer el ilícito.

Los hechos por los cuales fue vinculado a proceso ocurrieron el 11 de octubre de 2023, cuando los miembros de la corporación de seguridad federal, que en ese momento aseguraron ser parte del CJNG, acudieron a una vulcanizadora ubicada en la junta auxiliar Santa Catarina Hueyatzacoalco para privar de la libertad a dos personas y exigir 50 mil dólares a cambio de su liberación.

Durante esos hechos, las víctimas lograron ser liberadas gracias a la intervención de los vecinos del lugar y en ese momento se logró la detención los dos agresores, uno de ellos miembro activo de la GN, los cuales también están actualmente vinculados a proceso y encarcelados en el penal de Tepexi de Rodríguez

También, en febrero de este año, fue detenido Obed “N”, quien era comandante de la 238 Compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional, con destacamento en Texcoco.

Además de proporcionar las dos armas de cargo de la GN que fueron usadas en ese ilícito, Obed “N” es acusado de usar una patrulla de la corporación, en la que iban otros cinco elementos, para escoltar el carro que usaron los secuestradores y de haber estado en comunicación constante con Javier “N” para vigilar a las víctimas y la zona.

En su edición 20, Proceso publicó un reportaje sobre esta célula de elementos de la GN que se hacían pasar como parte del CJNG, usaban sus armas de cargo y operaba en combinación con integrantes de la delincuencia local de San Martín Texmelucan para cometer secuestros.